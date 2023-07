NBA Trade: Phoenix Suns trennen sich von Cameron Payne und schnappen sich Bol Bol

Die Phoenix Suns haben einen weiteren Trade eingefädelt. Der Contender aus der Western Conference schickt Cameron Payne zu den San Antonio Spurs.

Das berichtet Adrian Wojnarowski von ESPN. Zusätzlich senden die Suns einen Zweitrundenpick nach San Antonio. Gleichzeitig haben sich die Suns die Rechte an Bol Bol gesichert, der für einen Pick-Swap 2026 nach Phoenix kommt. Die Magic schicken darüber hinaus drei Second Rounder an die Suns.

Durch das Abstoßen von Payne sparen die Suns gemäß Bobby Marks (ESPN) über 26 Millionen Dollar an Luxussteuer und kreieren zudem eine Trade-Exception über 6,5 Millionen Dollar.

Payne war gleichzeitig der letzte Spieler im Kader, der nach den vier Stars Devin Booker, Kevin Durant, Bradley Beal und Deandre Ayton, der mehr als das Minimum kassierte. Durch die Verpflichtung von Bol haben die Suns nun elf Spieler mit einem Minimalvertrag im Kader.

Bol (23) spielte im Vorjahr seine beste Saison und durfte für Orlando in 33 Begegnungen starten. Dabei legte der Forward im Schnitt 9,1 Punkte, 5,8 Rebounds sowie 1,2 Blocks auf. Gleichzeitig reißt der Abgang von Payne eine kleine Lücke auf den Aufbaupositionen.

Laut Shams Charania (The Athletic) soll nun Bradley Beal der Starter auf der Eins sein, dazu wird Jordan Goodwin, im Vorjahr für die Wizards aktiv, die Rolle des Backup-Spielmachers übernehmen.