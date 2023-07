NBA: Kemba Walker wechselt zur AS Monaco

Der frühere NBA-Star Kemba Walker spielt künftig in Europa. Der Point Guard hat einen Einjahresvertrag bei der AS Monaco unterschrieben, wie die Monegassen am Freitag verkündeten.

Walker (33) schließt sich damit dem Meister der französischen Liga an, der Victor Wembanyamas Metropolitans 92 in der Finalserie per Sweep geschlagen hatte. Es war der erste Titel für das Team aus dem Fürstentum. In der EuroLeague landete man derweil auf Rang drei.

Walker plagte sich in den vergangenen Jahren mit großen Knieproblemen herum, seit er 2019 einen Max-Vertrag bei den Boston Celtics unterschrieben hat. Das führte dazu, dass er 2021 zu den New York Knicks getradet wurde, ein Jahr später dann nach Detroit, woraufhin man sich auf eine Vertragsauflösung einigte.

Zuletzt spielte Walker in neun Partien für die Dallas Mavericks.

Seine größte Zeit erlebte er allerdings bei den Charlotte Bobcats/Hornets, die ihn im Draft 2011 an neunter Stelle gezogen hatten. Walker war viermal All-Star von 2017 bis 2020. Sein größter Triumph war aber wohl, dass er die UConn Huskies 2011 zur nationalen Meisterschaft im NCAA Tournament geführt hat.