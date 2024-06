Indiana Pacers und Pascal Siakam einigen sich auf Vertragsverlängerung

Damit würde Siakam in den kommenden vier Jahren 189,5 Millionen Dollar verdienen, im ersten Jahr genau 30 Prozent des Salary Caps, danach knapp darunter. Die Pacers hatten den Flügelstar im Januar für ein Tradepaket um Bruce Brown Jr. und drei Erstrundenpicks von den Toronto Raptors geholt. Sein laufender Vertrag läuft zum Start der Free Agency aus, er wäre auf den freien Markt gekommen.

Durch eine neue Regelung der Liga dürfen werdende Free Agents seit diesem Jahr bereits direkt nach den Finals neue Verträge bei ihren Teams verhandeln. Offiziell unterschreiben dürfen beide Seiten erst am 6. Juli. Die Pacers hätten damit bis 2028 das Duo Siakam und Tyrese Haliburton gebunden, was die Pacers erstmals seit 2014 zurück in die Conference Finals führte.

Siakam fand sich bei den Pacers umgehend mit 21,3 Punkten, 7,8 Rebounds und 3,7 Assists bei 54,9 Prozent aus dem Feld und 38,6 Prozent von Downtown in 41 Spielen ein. Seine 367 Punkte in den abgeschlossenen Playoffs waren die meisten eines Pacers seit Paul George in 2014.