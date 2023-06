NBA News: Shaquille O'Neal verneigt sich vor Nikola Jokic nach Gala in Spiel 1 der Finals

Nikola Jokic dominierte Spiel 1 der NBA Finals gegen die Miami Heat für die Denver Nuggets. Nach dem Spiel erhält der Serbe ein großes Lob von Center-Legende Shaquille O'Neal.

"Dieser Junge ist ein großartiger Big Man und ich bin froh, dass ich ihn heute live sehen konnte", sagte Shaq bei NBA TV. "Er lässt das Spiel auf sich zukommen und will nichts erzwingen. (...) Das ist die Definition eines großartigen Spielers. Er glänzt nicht nur selbst, sondern lässt auch die anderen gut aussehen.

Jokic verbuchte in gut 40 Minuten 27 Punkte (8/12 FG, 10/12 FT), 10 Rebounds und 14 Assists gegen die Heat, im vierten Viertel übernahm der Joker mit 12 Zählern schließlich das Scoring, als die Gäste vom South Beach noch einmal einen Run starteten. Der Serbe kam im Anschluss zum Gespräch ans Set und wurde von Shaq in die "Big Man Alliance" aufgenommen.

"Ich verteile selten Lob an Big Men, aber du verdienst dir jegliches Lob auf dieser Welt, mein Bruder", sagte der Diesel zum zweifachen MVP. "Es ist beeindruckend, dir zuzusehen. Ich verneige mich vor dir." Jokic bedankte sich artig und sagte später mit einem Schmunzeln, dass er früher immer selbst so spielen wollen würde wie der frühere Center der Los Angeles Lakers.

Trotz aller Späße wurde Jokic aber auch ernst, als er auf das Matchup gegen Miami angesprochen wurde. "Ich bin nicht wirklich nervös. Ich versuche konzentriert zu bleiben, weil ich weiß, wozu die Heat im Stande sind. Sie haben richtig gute Teams geschlagen. Teams, welche in der Regular Season deutlich mehr Siege geholt haben. Wir als Team werden uns nicht ausruhen."

Zumindest gibt es nun erst einmal zwei Tage Pause für beide Teams, bevor es in der Nacht auf Montag um 2 Uhr in Denver weitergeht. Durch den Sieg wahrten die Nuggets ihre weiße Weste in der Ball Arena und haben nun alle neun Partien für sich entschieden. Miami verlor dagegen erstmals in diesen Playoffs das Auftaktspiel einer Serie.

NBA Finals - Nuggets vs. Heat: Die Serie in der Übersicht

Spiel Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis 1 2. Juni 2.30 Uhr Denver Nuggets Miami Heat 104:93 2 5. Juni 2 Uhr Denver Nuggets Miami Heat 3 8. Juni 2.30 Uhr Miami Heat Denver Nuggets 4 10. Juni 2.30 Uhr Miami Heat Denver Nuggets 5* 13. Juni 2.30 Uhr Denver Nuggets Miami Heat 6* 16. Juni 2.30 Uhr Miami Heat Denver Nuggets 7* 19. Juni 2 Uhr Denver Nuggets Miami Heat

*falls benötigt