NBA News: Grizzlies-Star Ja Morant für 25 Spiele gesperrt

NBA-Superstar Ja Morant von den Memphis Grizzlies wird zum Start der neuen Saison eine Sperre von 25 Spielen absitzen müssen. Das hat die Liga am Freitag bekanntgegeben.

Morant hatte in einem Livestream am 13. Mai mit einer Pistole in der Hand posiert, nicht einmal zwei Monate nachdem er in einem Nachtclub in Denver in betrunkenem Zustand ebenfalls mit einer Waffe zu sehen war. Damals war er für das Vergehen acht Spiele suspendiert worden.

Diesmal fällt die Strafe der Liga deutlich härter aus. "Ja Morants Entscheidung, auf Social Media erneut mit einer Waffe zu hantieren, ist alarmierend und befremdlich", erklärte NBA-Commissioner Adam Silver in einem Statement, gerade aufgrund seines Vorbildcharakters für junge Fans. "Unter diesen Umständen halten wir eine Suspendierung für 25 Spiele für angemessen. Das macht deutlich, dass wir rücksichtslosen und unverantwortlichen Umgang mit Waffen nicht tolerieren."

Silver gab außerdem bekannt, dass Morant vor seiner Rückkehr ein Programm der Liga absolvieren müsse, "dass sich unmittelbar mit den Umständen beschäftigt, die ihn dazu geführt haben, dieses destruktive Verhalten zu wiederholen." Der Commissioner hatte noch während der Finals über Morants Situation gesprochen: "Er hat offensichtlich Fehler gemacht. Aber er ist noch jung und ich hoffe, dass er die Strafe, die kommen wird, nicht nur einfach hinnimmt.

Ja Morant reagiert auf Sperre mit Statement

Morant war vor Bekanntgabe der Strafe bereits von den Grizzlies suspendiert worden. Er darf in dieser Zeit an keinen öffentlichen Terminen des Teams oder der Liga teilnehmen, inklusive Preseason Games.

"Ich hatte Zeit zum Nachdenken und mir ist bewusst geworden, wie viel Leid ich angerichtet habe", teilte er in einer Erklärung mit. "Ich möchte mich bei der NBA, den Grizzlies, meinen Teamkollegen und der Stadt Memphis entschuldigen." Er habe "als Vorbild versagt", das tue ihm leid. "Ich verspreche, dass ich mich bessern werde." Die Grizzlies erklärten ihrerseits, das Urteil der Liga respektieren zu wollen: "Unsere Standards als Liga und Team sind eindeutig. Wir erwarten, dass alle Mitarbeiter des Teams sich daran halten werden."

Der 23-Jährige hatte sich in den vergangenen Jahren mit seiner spektakulären Spielweise zu einem der kommenden Gesichter der NBA gemausert. In der Saison 2023/24 beginnt ein neuer Fünfjahresvertrag mit den Grizzlies, der ihm insgesamt 194 Millionen Dollar einbringen sollte. Bei einem Jahresgehalt von 33,8 Millionen Dollar in der kommenden Saison wird ihn seine Sperre über 10,3 Millionen Dollar an Gehalt kosten.