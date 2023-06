NBA News: Blockbuster-Trade! Phoenix Suns holen Bradley Beal aus Washington - CP3 und Picks zu den Wizards

Die Phoenix Suns stehen kurz vor einem Trade für All-Star-Guard Bradley Beal von den Washington Wizards. Das berichten mehrere amerikanische Medien. Im Tausch für Beal wechselt unter anderem Point Guard Chris Paul nach Washington.

Laut ESPN besteht das Trade-Paket für Beal aus CP3, Landry Shamet sowie mehreren Zweitrundenpicks und Pick Swaps. Beals Agent Mark Bertelstein bestätigte, dass das Gerüst für den Trade stehe. Die Finalisierung könne allerdings noch ein paar Tage dauern.

Der 29 Jahre alte Beal, der in seiner Karriere bislang dreimal ins All-Star Team berufen wurde, bildet bei den Suns nun zusammen mit Kevin Durant und Devin Booker ein neues, formidables Trio. Zusammen mit Center Deandre Ayton haben die Suns gleich vier Maximalverträge im Team: In der Saison 2023/24 allein werden die vier insgesamt 163 Millionen Dollar verdienen.

Die Wizards wiederum starten unter dem neuen Basketball-Boss Michael Winger einen Rebuild. Viermal hatte die Franchise in den vergangenen fünf Saisons die Playoffs verpasst. Franchise-Star Beal hatte im Sommer 2022 einen neuen Maximalvertrag über fünf Jahre und 251 Millionen Dollar unterschrieben, die letzte Saison davon kann Beal per Spieleroption aktivieren.

Beal war der teuerste Spieler, der in der laufenden Offseason als realistischer Tradekandidat gilt. Seine letzte richtig starke Saison ist unter anderem verletzungsbedingt zwar zwei Jahre her, dafür spielte Beal damals nahezu auf MVP-Niveau mit 31,3 Punkten pro Spiel bei 48,5 Prozent aus dem Feld.

Vier Jahre und 207 Millionen Dollar seines Kontrakts landen nun auf dem Zettel von Suns-Besitzer Mat Ishbia. Der hatte nach dem Kauf der Suns in der vergangenen Saison umgehend einen Trade für Durant angezettelt, in den Playoffs war aber in den 2. Runde gegen den späteren Champion Denver Nuggets Schluss (2-4).