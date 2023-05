Hört LeBron James auf? Lakers-GM Rob Pelinka hofft auf Fortsetzung - und will Team zusammenhalten

LeBron James hat mit seinen Rücktrittsgedanken die Basketball-Welt geschockt. Jetzt hat sich Lakers-GM Rob Pelinka zu LeBron geäußert: Er will den Superstar nicht zu einer Entscheidung drängen.

Die Los Angeles Lakers hatten die Playoff-Serie in den Western Conference Finals gegen die Denver Nuggets mit 0-4 verloren. Daran konnte auch ein brillantes Spiel 4 von James nichts ändern - und der dachte anschließend laut über einen möglichen Rücktritt nach.

"Niemand hat unserem Sport mehr gegeben als LeBron", sagte der General Manager der Lakers, Rob Pelinka, am Dienstag. "Damit hat er sich das Vorrecht verdient, selbst zu entscheiden, ob er noch mehr geben will." Er selbst habe sich noch nicht mit dem 38-Jährigen über dessen Zukunftsgedanken unterhalten. Diese Gespräche würden können, "wenn die Zeit reif ist", erklärte Pelinka. "Natürlich hoffen wir, dass er seine Karriere fortsetzt. Aber wie schon gesagt, werden wir ihm die nötige Zeit geben." Ähnlich drückte es Head Coach Darvin Ham aus: "LeBron hat es sich verdient, das tun zu, was er will."

Macht LeBron James wirklich Schluss? Gründe für und gegen einen Rücktritt

LeBrons Vertrag läuft noch ein weiteres Jahr, anschließend hat er eine Spieleroption bei den Lakers, mit denen er 2020 seinen insgesamt vierten NBA-Titel gewonnen hatte. In den letzten Monaten plagte er sich aber mit einer hartnäckigen Fußverletzung herum, die beinahe zu einem vorzeitigen Saisonende für ihn geführt hätte. "Er hat auf jeden Fall das richtige Mittel gefunden. Dass er es geschafft hat, die Saison so stark zu beenden, obwohl ihm einige Ärzte gesagt haben, das sie für ihn schon vorbei ist, ist einfach atemberaubend", staunte Pelinka.

Nach dem überraschend starken Playoff-Run mit Siegen über die Grizzlies (4-2) und die Warriors (4-2) will Pelinka das Team zusammenhalten: "LeBron und Anthony Davis als die beiden Säulen, das ist für uns eine einmalige Kombination, auf die wir weiter bauen und um die herum wir weiter aufbauen wollen", betonte er. Man wolle das Team auch im kommenden Jahr weiter wachsen sehen.

Mit Shootingstar Austin Reaves oder Rui Hachimura sind zwei positive Überraschungen des Playoff-Runs Restricted Free Agents, auch der Vertrag von D'Angelo Russell ist ausgelaufen. "Ich will das klar und deutlich sagen: Wir haben die Absicht, unseren jungen Kern zusammenzuhalten", sagte Pelinka. "Wir haben eine Menge guter junger Spieler und wollen unser Bestes tun, um das passende Puzzle zusammenzustellen."

Lakers: Diese Spieler haben noch Vertrag

Spieler (Alter) Position 23/24 24/25 25/26 LeBron James (38) Forward 46,9 50,7* UFA Anthony Davis (30) Center 40,6 43,2* UFA Malik Beasley (26) Guard/Forward 16,5** UFA - Mo Bamba (25) Center 10,3*** UFA - Jarred Vanderbilt (24) Forward 4,7 UFA - Shaquille Harrison (29) Guard 2,4*** - - Max Christie (20) Guard 1,7 RFA -

* Spieler-Option, ** Team-Option, *** nicht oder nur zu Teilen garantiert, UFA = Unrestricted Free Agent, RFA = Restricted Free Agent