NBA: Der ehemalige Dallas Maverick JJ Redick wohl Trainer-Kandidat bei den Toronto Raptors

Der ehemalige Guard der Dallas Mavericks JJ Redick ist offenbar ein ernsthafter Kandidat auf den Head-Coach-Posten der Toronto Raptors. ESPN berichtete am Mittwoch, dass sein Analyst bei den Kanadiern ein Vorstellungsgespräch hatte.

Redick soll dabei einer von vielen Kandidaten sein und sich mit der Führungsetage der Raptors zu einem ersten Gespräch getroffen haben. Die Boston Celtics wollten den ehemaligen Scharfschützen bereits als Assistent-Trainer gewinnen, als er 2021 seine NBA-Karriere beendete. Redick spielte in 15 Jahren für die Orlando Magic, Los Angeles Clippers, Philadelphia 76ers, New Orleans Pelicans, Milwaukee Bucks und in einem kurzen Intermezzo auch für die Dallas Mavericks.

Toronto hat laut ESPN auch diverse Assistent-Trainer als potenzielle Kandidaten im Visier. Kenny Atkinson von den Warriors, Charles Lee (Bucks), Kevin Young (Suns), Mitch Johnson (Spurs), Jodi Fernandez (Kings), Darko Rajakovic (Kings) und Becky Hammon von den Las Vegas Aces sollen zu Gesprächen eingeladen worden sein.

Die Raptors trennten sich im April nach der Niederlage im Play-In-Turnier gegen die Chicago Bulls von ihrem Head Coach Nick Nurse.

NBA: Milwaukee Bucks suchen neuen Head Coach

Auch die Milwaukee Bucks sind auf der Suche nach einem neuen Trainer und haben die Erlaubnis erhalten, Gespräche mit Kenny Atkinson von den Golden State Warriors zu führen. Das berichtete ebenfalls ESPN. Weitere Kandidaten sollen Charles Lee und der ehemalige Trainer der Charlotte Hornets James Borrego sein.

Atkinson sagte im vergangenen Jahr den Hornets als Trainer zu, nur um dann doch Assistent-Trainer bei den Warriors zu bleiben.