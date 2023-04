NBA Playoffs: Ja Morant verletzt sich in Spiel 1 gegen Los Angeles Lakers und könnte länger ausfallen

Die Memphis Grizzlies verloren nicht nur Spiel 1 zum Playoff-Auftakt gegen die Los Angeles, zu allem Überfluss verletzte sich auch All-Star Ja Morant an der Hand. Der Point Guard könnte nun für Spiel 2 ausfallen.

Eine erste Röntgenuntersuchung offenbarte zwar keinen Bruch an der Hand, dennoch sorgten sich die Grizzlies um ihren Star. "Er hat Schmerzen", bestätigte Head Coach Taylor Jenkins, der betonte, dass die Grizzlies sich das Handgelenk von Morant noch einmal genauer anschauen werden.

Der Spielmacher spielte bereits mit einer Bandage an der rechten Hand, nachdem er sich in der letzten Woche der Regular Season dort verletzt hatte. Im vierten Viertel fiel Morant nun nach einer Kollision mit Anthony Davis auf dieses Handgelenk und rannte mit Schmerzen in die Kabine und nahm wenige Minuten später nur noch auf der Bank Platz.

Morant wollte von einer Verletzung am Handgelenk nichts wissen, stattdessen sei es nur die Hand, welche ihm Schmerzen bereite. Auf die Frage, ob er in der Nacht auf Donnerstag spielen könnte, meinte der 23-Jährige, dass ein Einsatz "in Gefahr" sei. Nach dem Spiel konnte er nicht einmal einen Sockenball öffnen. "Im Moment kommt gerade alles zusammen", meinte der niedergeschlagene Morant.

"Ich habe in dieser Saison so viel druchgemacht und nun wollte ich mich darauf konzentrieren, um für meine Mitspieler da zu sein. Durch diesen Vorfall ist das aber wieder in Gefahr." Ohne Morant blieben die Grizzlies in den letzten drei Minuten der Partie ohne Punkte und kassierten einen 0:15-Lauf, der die 112:128-Niederlage besiegelte. Spiel 2 findet in der Nacht auf Donnerstag erneut in Memphis statt.

NBA Playoffs - Grizzlies vs. Lakers: Die Serie im Überblick

Spiel Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis 1 16. April 21 Uhr Memphis Grizzlies Los Angeles Lakers 112:128 2 20. April 1.30 Uhr Memphis Grizzlies Los Angeles Lakers 3 23. April 4 Uhr Los Angeles Lakers Memphis Grizzlies 4 25. April 4 Uhr Los Angeles Lakers Memphis Grizzlies 5* 27. April tba Memphis Grizzlies Los Angeles Lakers 6* 29. April tba Los Angeles Lakers Memphis Grizzlies 7* 1. Mai tba Memphis Grizzlies Los Angeles Lakers

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die NBA live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

* falls benötigt