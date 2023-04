NBA: Minnesota Timberwolves suspendieren Center Rudy Gobert für Play-In-Spiel gegen Los Angeles Lakers

Die Minnesota Timberwolves haben Center Rudy Gobert für das Play-In-Spiel am Dienstag gegen die Los Angeles Lakers suspendiert. Das berichtet ESPN.

Gobert war nach der ersten Halbzeit gegen die New Orleans Pelicans heimgeschickt worden, nachdem er seinem Teamkollegen Kyle Anderson inmitten einer Auseinandersetzung in die Brust schlug.

"Wir haben uns entschieden, Rudy Gobert nach dem Zwischenfall im zweiten Viertel nach Hause zu schicken", wurde Wolves-Präsident Tim Connelly nach der Partie in einem Statement zitiert: "Sein Verhalten auf der Bank war inakzeptabel und wir werden die Situation intern weiter angehen."

Später entschuldigte sich der 30-jährige Franzose via Twitter. "Meine Emotionen haben mich heute überwältigt, ich sollte nicht so reagiert haben, egal was gesagt wurde", schrieb Gobert: "Ich entschuldige mich bei den Fans, der Organisation und vor allem Kyle, den ich wahrhaftig liebe und respektiere als Mannschaftskollegen."

Neben Gobert wird Minnesota im Play-In-Spiel gegen die Lakers auch auf Jaden McDaniels verzichten müssen. Der Forward brach sich am Sonntag durch einen Schlag gegen eine Wand in einem Arena-Tunnel die Hand.

In der Nacht zum Mittwoch sind die Wolves in Los Angeles gefordert. Der Gewinner qualifiziert sich als Siebter im Westen und trifft damit auf die Memphis Grizzlies in der ersten Runde der Playoffs. Der Verlierer hat noch die Chance, sich mit einem Sieg gegen die Pelicans oder Thunder für eine Serie gegen die Denver Nuggets zu qualifizieren.