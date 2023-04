NBA Playoffs - Ja Morant nach Aus gegen Los Angeles Lakers selbstkritisch: "Meine Probleme haben uns belastet"

Ja Morant, Point Guard der Memphis Grizzlies, hat seine persönlichen Fehltritte während der Regular Season mitverantwortlich für das frühe Playoff-Aus gegen die Los Angeles Lakers gemacht.

In der Nacht auf Samstag waren die Grizzlies in Spiel 6 der Serie gegen LeBron James und Co. chancenlos, verloren mit 85:125 und die Serie insgesamt mit 2-4.

"Ich muss in meiner Entscheidungsfindung besser werden. So einfach ist das. [Meine] Probleme abseits des Spielfelds haben uns als Organisation ziemlich belastet", gestand Morant ein. Ende März war der 23-Jährige nach einem Instagram-Live-Video aus einem Strip-Club mit einer Waffe in der Hand für acht Spiele gesperrt worden - es war nicht das erste Mal, dass er Negativ-Schlagzeilen machte.

Auch sportlich lieferte Morant nicht ab. In Spiel 6 fanden nur 3 der 16 Würfe des US-Amerikaners den Weg in den Korb, das führte zur höchsten Saisonniederlage im wichtigsten Spiel für Memphis. So war für die an Platz zwei der Regular Season gesetzten Grizzlies schon in der ersten Runde der Playoffs Schluss.

Morant resümierte, dass er auf und abseits des Courts deutlich disziplinierter sein müsse. "Abseits muss ich bessere Entscheidungen zu treffen. Auf dem Spielfeld muss ich mich noch mehr konzentrieren. Als Anführer dieses Teams steht und fällt viel mit mir. Ich weiß, dass meine Jungs mir folgen werden. Ich muss in diesem Bereich einfach noch besser werden."

Grizzlies-Coach Taylor Jenkins: Für NBA-Titel "ganz genau in Spiegel schauen"

Memphis-Coach Taylor Jenkins sagte, dass er "Ablenkungen oder ähnliches nicht als Ausrede benutzen" wolle. Das frühe Aus sei seiner Sicht nach ein prägender Moment für den jungen Kern des Teams aus Morant, Power Forward Jaren Jackson Jr. und Shooting Guard Desmond Bane.

Er richtete den Blick gleich nach vorne: "Es wird Situationen geben, die abklopfen werden, wie stark du bist, wie zusammengeschweißt, belastbar, diszipliniert. Dann baust du wirklich Tag für Tag etwas auf, um am Ende den Titel zu gewinnen. Das passiert nicht über Nacht."

Jenkins sprach von einem "Weckruf": "Es geht darum, was du bei der Arbeit und abseits des Courts machst. Klar gibt es da Sachen, die wir unter Kontrolle bringen und gemeinsam angehen müssen. Nehmen wir es also auf die leichte Schulter - oder schauen wir ganz genau in den Spiegel?"