NBA News: Luka Doncic muss gegen New Orleans mit Oberschenkelverletzug raus: "Es gab keinen Kontakt"

Luka Doncic muss bei der Pleite der Dallas Mavericks bei den New Orleans Pelicans das Spiel vorzeitig verlassen. Der Slowene könnte nun womöglich den Trainern im Saisonendspurt fehlen.

2:29 Minuten vor dem Ende des dritten Viertels zog Mavs-Coach Jason Kidd endgültig die Reißleine und nahm Doncic auf Anraten seines medizinischen Stabs aus der Partie. "Wir können alle sehen, dass er sich nicht gut bewegt", meinte Kidd nach dem Spiel. "Shooting, Defense, die Verletzung beeinträchtigt alles. Er wollte für seine Mitspieler auf die Zähne beißen, aber irgendwann mussten wir das beenden."

Die Mavs verkündeten, dass es sich um eine Zerrung der Vorderseite des Oberschenkels handele, am Donnerstag Ortszeit soll der 24-Jährige auch noch ein MRT bekommen. Auf die Frage, wie er sich denn nach dem Spiel fühle, antwortete Doncic kurz und knapp mit "nicht gut". 28 Minuten stand Doncic auf dem Feld, dabei kam der Spielmacher auf 15 Zähler (4/14 FG) und 8 Assists.

Es ist nicht das erste Mal, dass der Slowene an dieser Stelle Schmerzen verspürt, allerdings verpasste Doncic deswegen mit Ausnahme einer Pause von fünf Spielen in seiner Rookie-Saison nie mehr als ein Spiel. Laut Doncic selbst habe ihm der Oberschenkel seit der Partie gegen die San Antonio Spurs (das zweite Spiel nach dem All-Star Break) Probleme bereitet.

Luka Doncic kassiert wieder ein technisches Foul

In New Orleans gab es laut eigener Aussage keinen Auslöser für die Schmerzen. "Es gab keinen Kontakt, für mich war das schon komisch. (...) Ich spüre es vor allem beim Sprungwurf, wenn ich beide Beine brauche. Es war schon sehr schwer, dass ich mich mit den Beinen abstoßen konnte."

Der Spielplan könnte Dallas aber in die Karten spielen, da die Texaner erst wieder in der Nacht auf Sonntag im Einsatz sind, wenn ein Gastspiel in Memphis ansteht. Ob Doncic dann spielen kann, ist weiter unklar. Darüber hinaus kassierte der 24-Jährige im ersten Viertel sein 15. technisches Foul der Saison, bei einem weiteren müsste Doncic ein Spiel aussetzen. Jedes weitere technische Foul würde dann ein weiteres Spiel Sperre nach sich ziehen.

Dies können sich Doncic und die Mavs aber nicht erlauben. Durch die Pleite fallen die Texaner auf Platz acht im Westen zurück, selbst der Vorsprung auf Rang elf (OKC und Portland) beträgt lediglich 2,5 Spiele.

