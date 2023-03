NBA News: Legende Shawn Kemp nach Abfeuern einer Waffe verhaftet

NBA-Legende Shawn Kemp wurde am gestrigen Mittwoch im Bundesstaat Washington verhaftet. Dem früheren Star der Seattle SuperSonics wird vorgeworfen, in der Öffentlichkeit eine Waffe abgefeuert zu haben.

Derzeit sitzt der 53-Jährige in einem Gefängnis in Pierce County, Washington ein. Laut der Polizei soll es in der Nähe der Tacoma Mall zu einem Schusswechsel gekommen sein, verletzt wurde dabei aber niemand. Inzwischen gibt es auch ein Video von dem Vorfall. Zunächst hatten Medien von einem Drive-By-Shooting berichtet.

Im Moment laufen die Ermittlungen, dabei wurde nach Aussagen der Polizei eine Waffe sichergestellt. Vier Stunden nach dem Vorfall wurde Kemp verhaftet und ins Gefängnis von Pierce County gebracht.

Bereits 2005 wurde der frühere All-Star mal verhaftet, damals wegen Drogenbesitzes. Es wurden Kokain, Cannabis und eine halbautomatische Waffe gefunden. Später wurde Kemp schuldig gesprochen. Inzwischen ist Kemp Mitbesitzer einer Cannabis-Apotheke in Seattle, welche im Oktober 2020 eröffnet wurde.

Kemp absolvierte zwischen 1989 und 2003 über 1000 Partien in der NBA und war der Star der Seattle SuperSonics, als diese 1996 erst in den NBA Finals an Michael Jordan und den Chicago Bulls scheiterten. Der "Reign Man" wurde sechsmal zum All-Star gewählt, dreimal erreichte er das All-NBA Second Team (1994-1996). Hier geht es zur Legenden-Story von Shawn Kemp.