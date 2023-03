NBA News: Kyrie Irving gibt Update zu Fußverletzung: "Dauert länger als ich dachte"

Kyrie Irving verpasste in San Antonio bereits sein drittes Spiel in Serie. Der Guard könnte noch länger fehlen, wie er vor der Partie bei den Spurs angab.

"Wir werden sehen, aber es sieht nicht gut aus", meinte Irving vor dem Spiel in San Antonio. "Diese Verletzung an meinem Fuß heilt nicht so schnell wie ich gedacht habe. Es ist nichts Großes, aber es braucht einfach noch ein bisschen Zeit", führte Uncle Drew weiter aus.

Die Verletzung zog sich Irving bei der Niederlage in New Orleans zu und befindet sich gemäß des Guards direkt unter seinem großen Zeh. "Das ist eine Vorsichtsmaßnahme. Ich brauche meine Füße zum Spielen, also kümmere ich mich lieber jetzt darum und nicht erst, wenn ich 40 Jahre alt bin."

In San Antonio gewannen die Mavs auch ohne Irving und auch Luka Doncic, der weiterhin Probleme mit seinem Oberschenkel hat. "Wir würden gerne spielen, aber unsere Gesundheit steht an erster Stelle und wenn wir wieder fit sind, versuchen wir noch einen Run zu starten", meinte Irving weiter.

Ob Irving und/oder Doncic in der Nacht auf Samstag bei den Los Angeles Lakers wieder auflaufen können, ist noch unklar. Für das Playoff-Rennen ist dies jedoch ein immens wichtiges Spiel. Durch die Niederlagen der Timberwolves und Warriors liegen die Mavs nur ein Spiel hinter Platz sechs, gleichzeitig könnten die Lakers mit einem Sieg gegen Dallas an diesen vorbeiziehen. Derzeit halten die Mavs noch den Tiebreaker gegenüber den Lakers (2-1).

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die NBA live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

NBA: So sieht es im Westen aus