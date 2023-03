NBA News: Kevin Durant droht nach Verletzung beim Aufwärmen wohl Aus für Regular Season

Kevin Durant verletzte sich gegen die Oklahoma City Thunder beim Aufwärmen, das Heim-Debüt für die Phoenix Suns musste ausfallen. Innerhalb der Franchise besteht nun sogar die Angst, dass die Regular Season für KD gelaufen ist.

Wie Greg Moore von Arizona Republic meldet, befürchten einige Mitglieder der Phoenix Suns, dass sich Durant eine Sprunggelenkszerrung zweiten Grades zugezogen hat, was eine Pause von vier bis sechs Wochen nach sich ziehen würde. Die Regular Season endet am 9. April, Playoff-Start ist eine Woche später.

Öffentlich hielten sich die Suns nach dem 132:101-Erfolg über Oklahoma City noch bedeckt, allerdings ließen die Worte von Coach Monty Williams aufhorchen. "Mir geht es schlecht, weil es ihm schlecht geht", sagte der Coach. "Ich habe sein Gesicht gesehen und ich war in OKC lange Zeit bei ihm. Ich weiß also, wie er sich fühlt und das wünsche ich ihm wirklich nicht."

Der Plan war eigentlich, dass Durant erstmals nach seinem Trade aus Brooklyn vor heimischem Publikum auflaufen sollte. Eine Stunde vor Tip-Off verlor jedoch Durant bei einem persönlichen Workout bei einem Wurfversuch die Balance und knickte dabei übel um. Der Knöchel war in der Folge geschwollen, KD musste die Arena in einem Stützschuh verlassen. Klarheit soll eine MRT am heutigen Donnerstag bringen.

Der 34-Jährige hat damit weiterhin erst drei Partien für die Suns absolviert, nachdem er am 1. März nach einer Innenbandverletzung zurückgekehrt war. In seinen drei Spielen legte KD im Schnitt 26,7 Punkte und 7,3 Rebounds im Schnitt bei Fabelquoten von 69 Prozent aus dem Feld und 53,8 Prozent von Downtown auf - Phoenix gewann alle drei Spiele.

Für Durant könnte es ein weiterer Rückschlag sein. Seit den Finals 2019 hat der Forward lediglich 132 von 299 möglichen Spielen in der Regular Season absolviert.