NBA News: J.R. Smith spricht über Zusammenspiel mit LeBron James: "Fluch und Segen zugleich"

J.R. Smith hat in einem Podcast darüber gesprochen, wie es ist, an der Seite von LeBron James zu spielen. Der frühere Champion mit den Cleveland Cavaliers sieht darin aber nicht nur Vorteile.

"Es ist Fluch und Segen zugleich", sagte Smith im Podcast Game Theory with Bomani Jones. "Ich liebe LeBron und ich habe es geliebt, mit ihm zu spielen, weil ich unter Druck aufblühe. Ich kenne aber viele Spieler, die das nicht können und das kann dann nach hinten losgehen."

Als Grund dafür nannte Smith den Umstand, dass die Mitspieler von LeBron oft die Schuld für Niederlagen bekommen, was nach Ansicht des inzwischen 37-Jährigen nicht immer fair ist. "Auch LeBron vergibt Freiwürfe. Man braucht dann nicht nur auf mich zu schauen, weil ich einen offenen Dreier vergeben habe. Das kommt vor, alle vergeben mal einen Wurf", so Smith.

Vor allem in den letzten Jahren sei dieser Druck noch größer geworden. "Für viele Jungs ist das sehr schwer, vor allem in der Zeit von Social Media. Es gibt die Experten, die ausrasten und nur verrücktes Zeug reden. Du spielst für dieses Team, welches Zwölfter und 13. ist und trotzdem reden alle nur über dieses Team. Es heißt immer, dass der Supporting Cast dies oder das nicht kann und wenn du damit nicht umgehen kannst, wirst du lebendig gefressen."

Auch in dieser Saison gab es immer wieder viel Kritik am Supporting Cast der Lakers, zur Trade Deadline besserten die Kalifornier aber nach. James fehlt derzeit verletzt, dennoch machten die Lakers zuletzt Boden gut und rangieren mit einer Bilanz von 32-34 auf Rang neun in der Western Conference.