NBA News: Jason Kidd spricht über Talfahrt der Dallas Mavericks: "... dann ist die Saison schnell vorbei"

Die Dallas Mavericks weisen nach der Heimpleite gegen die Memphis Grizzlies erstmals seit Dezember eine negative Bilanz auf. Head Coach Jason Kidd strahlt trotz der sportlichen Talfahrt der vergangenen Wochen weiter Optimismus aus.

"Wie misst man Erfolg?" stellte Kidd nach der neuerlichen Pleite der Mavericks gegen Memphis die Frage in den Raum. "Einige würden sagen, dass es die Bilanz ist, aber am Ende des Tages müssen wir einfach nur gesund werden und dann können wir in den Playoffs jede Menge erreichen."

In beiden Spielen gegen die Grizzlies fehlten Luka Doncic (Wade) und Kyrie Irving (Fuß) verletzt, derzeit ist unklar, wann die beiden Stars wieder zum Team stoßen können. Für die Mavs kommen diese Verletzungen zur Unzeit, da sie zuletzt Federn im Kampf um die direkte Playoff-Teilnahme lassen mussten.

Nach drei Niederlagen in Folge und nur drei Siegen aus den vergangenen zwölf Spielen sind die Mavs auf Rang acht im Westen abgerutscht. Auch der Vorsprung auf Platz elf beträgt nur noch ein halbes Spiel, sodass durchaus die Möglichkeit besteht, dass Dallas die Postseason komplett verpasst.

Auf die Nachfrage, wann sich Kidd ernsthaft Sorgen machen würde, antwortete dieser wie folgt: "Sobald die Regular Season beendet ist." Nach weiterem Nachhaken und der Möglichkeit, dass dies zu spät sein könnte, stimmte Kidd letztlich zu. "Wir müssen verstehen, dass wir an dieser Situation nichts ändern können", mahnte Kidd an.

"Wir waren auf dem richtigen Weg. Nun ist die Frage, ob wir alle gesund werden können und noch einen Run hinlegen können. Gelingt das nicht, wird unsere Saison schnell vorbei sein", führte der Coach weiter aus. "Niemand liegt hier im Sterben", versuchte Kidd auch den Super-GAU herunterzureden.

Dallas Mavericks: Die kommenden Spiele