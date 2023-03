NBA News: Dirk Nowitzki vor Aufnahme in die Hall of Fame

Dirk Nowitzki wird offenbar die ultimative Basketball-Ehre zuteil: Wie ESPN berichtet, wird der Deutsche in diesem Jahr in die Basketball Hall of Fame aufgenommen.

Im Februar war bekanntgegeben worden, dass sich der 44-Jährige unter den Finalisten für die Aufnahme in die "Naismith Memorial Basketball Hall of Fame" befindet. Nun hat sich Nowitzki in der finalen Abstimmung offenbar durchgesetzt und ist Teil des Jahrgangs 2023.

Der finale Jahrgang wird offiziell am 1. April bekanntgegeben. Für die Aufnahme in die Hall of Fame muss ein Finalist 18 Stimmen vom Komitee bestehend aus 24 Mitgliedern erhalten.

Die offizielle Aufnahme in die Hall of Fame, die sich in Springfield, Massachusetts befindet, findet am 12. August statt.

Nowitzki hatte seine lange und glorreiche NBA-Karriere 2019 nach insgesamt 21 Jahren beendet. 2007 wurde er zum MVP gewählt, 2011 gewann er mit den Dallas Mavericks den NBA-Titel. Mit 31.550 Punkten befindet er sich in der Liste der besten NBA-Scorer der Geschichte auf Rang sechs.

Neben Nowitzki sollen es auch Dwyane Wade, Pau Gasol, Tony Parker und Head Coach Gregg Popovich von den San Antonio Spurs in die Hall of Fame geschafft haben. Auch WNBA-Legende Becky Hammon gehört dem Jahrgang 2023 an.

Hier gibt es die Übersicht mit allen zwölf Finalisten für die Hall of Fame, Jahrgang 2023, in alphabetischer Reihenfolge.