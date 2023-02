NBA News - Finalisten für die 2023 Basketball Hall of Fame bekannt: Dirk Nowitzki und Gregg Popovich dabei

Der diesjährige Jahrgang an Finalisten für die 2023 Basketball Hall of Fame ist gespickt mit Legenden der 2000er und 2010er, allen voran Dirk Nowitzki, Gregg Popovich und Dwyane Wade. Zudem stehen zwei weitere Europäer in der finalen Abstimmung.

"Ich liebe diesen Jahrgang", sagte Jerry Colangelo, Vorsitzender der Hall of Fame bei einer Pressekonferenz am Freitag im Rahmen des All-Star-Weekends: "Ich glaube, es ist ein richtig starker Jahrgang. Es ist einzigartig, dass wir so viele erstmalige Finalisten haben, da diese es gewöhnlicherweise nicht schaffen. Dieses Jahr könnten es vier oder fünf schaffen, ich bin sehr gespannt."

Neben Deutschland mit Nowitzki ist auch Spanien mit Pau Gasol sowie Frankreich mit Tony Parker vertreten. "Wie Kobe einst sagte, 'Es geht mehr um den Weg als das Ziel'", erklärte der anwesende Gasol: "Diese Anerkennung kommt nachdem man Dinge für eine lange Zeit sehr, sehr gut macht. Und wenn man liebt, was man tut. Es ist eine großartige Ehre."

Weitere Finalisten sind der ehemalige WNBA-Star und aktuelle Trainerin Becky Hammon sowie Jennifer Azzi, die College-Spielerin des Jahres 1990. Mit Gene Bess, Gary Blair, David Hixon, Gene Keady und Marian Washington waren weitere Trainer unter den Finalisten.

Für die Aufnahme in die Hall of Fame muss ein Finalist 18 Stimmen erhalten vom Komitee bestehend aus 22 Mitgliedern. Die neuen Mitglieder dieses Jahres werden im Rahmen des NCAA Final Four in Houston im April verkündet und im August feierlich in Springfield (Massachusetts) in die Hall of Fame aufgenommen.

"Ein junger Dwyane Wade hätte niemals gedacht, dass dieser Moment kommen würde", betonte Wade: "Wenn man jung ist und einen großen Traum hat, werden viele Leute nicht daran glauben. Aber ich war schon immer ein Träumer."