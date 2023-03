NBA News: Denver Nuggets um Nikola Jokic kriseln - Coach Michael Malone wütet nach Niederlage in Toronto

Die Denver Nuggets haben nun vier Spiele in Folge verloren. Nach einer weiteren schwachen Performance in Toronto schlägt Head Coach Michael Malone Alarm.

"Derzeit spielen wir nur auf Sparflamme und das können wir uns 13 Spiele vor dem Ende der Saison nicht erlauben", ärgerte sich Malone nach der 110:125-Niederlage in Toronto. Die Nuggets haben damit vier Spiele in Serie verloren, der Vorsprung auf Platz zwei ist inzwischen auf nur noch vier Partien zusammengeschmolzen.

"Vermutlich sind wir mit dem Erfolg der letzten Monate etwas weich geworden", vermutete der Coach weiter. "Wir sind seit Mitte Dezember Erster im Westen und ich habe meinen Spielern gerade gesagt, dass wir nicht mehr wie das Team spielen, welches wir eigentlich sind." Im ersten Viertel gaben die Nuggets satte 49 Punkte ab, zum dritten Mal in Serie kassierten sie mindestens 120 Zähler, was auch mit einer Top-3-Offense nicht zu kompensieren war.

"Unsere Gegner haben zuletzt einfach härter gespielt", pflichtete Nikola Jokic bei. Erstmals in dieser Saison lagen die Nuggets das komplette Spiel hinten, wenn der MVP auf dem Feld stand. Die Raptors trafen im ersten Viertel 20 ihrer 28 Würfe und erspielten sich so eine komfortable Führung, welche sie nicht mehr abgaben - ganz zum Unmut von Malone.

Denver Nuggets vor harten Wochen

"Was glauben wir eigentlich, wer wir sind? Wir können nicht nur drei Viertel Basketball spielen und denken, dass wir dann auch gewinnen", zählte der Coach sein eigenes Team an, der in den schwachen letzten Tagen aber auch eine Chance sieht. "Es gefällt mir, dass wir auch mal eine schwere Phase durchmachen", meinte Malone.

"Ich werde jetzt viel über die Jungs in der Kabine lernen. Ich bin hier, heute, morgen, übermorgen. Nun werde ich sehen, wer mit mir in den Kampf ziehen möchte. Für den Moment sind wir nur im Chill-Modus."

Und in der Tat wartet auf die Nuggets in den kommenden Wochen ein anspruchsvolles Programm. Das Spiel in Toronto war der Start einer Serie von fünf Auswärtsspielen in Serie, danach sind die Titel-Kandidaten aus Milwaukee, Philadelphia und später auch Golden State in der Mile High City zu Gast.

Denver Nuggets: Die kommenden Spiele