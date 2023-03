NBA - DeMarcus Cousins weiter ohne Team: "Ich will ehrliche Antworten"

DeMarcus Cousins spielte im Vorjahr eine solide Saison als Backup-Center der Denver Nuggets. Dennoch fand der frühere All-Star kein Team und sprach nun über seinen Frust.

"Ich habe damit ein großes Problem", sagte der Center bei Sirius XM. "Es ist ein Geheimnis und ich habe darauf noch keine Antwort bekommen", rätselte der 32-Jährige über den Fakt, warum ihm kein Team einen Vertrag angeboten hat.

"Normalerweise bin ich derjenige, der sich in schlechten Zeiten selbst hinterfragt. Was kann ich machen, um besser zu werden? Darauf bin ich stolz. Ich habe viele Fragen gestellt und Kontakt zu meinen Ex-Teams aufgenommen. Ich habe nur weichgespülte Antworten und keine ehrliche Meinung bekommen. Damit habe ich ein Problem, weil ich gerne eine echte Antwort bekommen hätte."

In der vergangenen Saison absolvierte Cousins noch 48 Spiele für die Milwaukee Bucks und die Denver Nuggets, wobei Boogie 9.0 Punkte, 5,6 Rebounds sowie 1,5 Assists auflegte. Der Center war auch Teil der Playoff-Rotation der Nuggets, für die er in fünf Spielen 10,6 Zähler in durchschnittlich 11 Minuten markierte.

Im Januar absolvierte Cousins ein Workout für die Los Angeles Lakers, erhielt aber keinen Vertrag, obwohl Coach Darvin Ham gegenüber den Medien verkündete, dass Cousins einen guten Eindruck gemacht hätte. Vor seinen schweren Verletzungen (Achillessehne, Kreuzband) war Cousins viermal All-Star und wurde in zwei All-NBA Teams gewählt, über seine Karriere legte der Big Man knapp 20 Punkte und 10 Rebounds im Schnitt in 654 Spielen auf.