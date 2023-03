NBA: Chicago Bulls - Andre Drummond offenbart psychische Probleme

Andre Drummond von den Chicago Bulls hat auf den sozialen Medien offenbart, dass er unter psychischen Problemen leidet und deswegen seit Mittwoch nicht bei der Mannschaft ist.

Am Donnerstag schrieb der Center auf Twitter, dass er alle seine sozialen Medien löschen und seine Telefonnummer wechseln werde, weil es "Zeit ist, sich auf meine psychische Gesundheit zu konzentrieren". Drummond appellierte gleichzeitig an Menschen, denen es ähnlich geht. "Wenn du auch Probleme mit deiner psychischen Gesundheit hast, du bist nicht allein...es ist okay, sich Hilfe zu nehmen", schrieb er weiter.

Vor dem Spiel am Mittwoch gegen sein ehemaliges Team, die Los Angeles Lakers, gaben die Bulls bekannt, dass Drummond wegen "persönlichen Gründen" ausfällt. Head Coach Billy Donovan sagte nur, dass er hoffe, sein Center sei beim Flug nach Charlotte wieder mit an Bord. Dabei geht es Donovan aber nicht um das Sportliche, sondern nur darum, dass er sichergehen will, dass Drummond alle Hilfe bekommt, die er braucht.

"Wir haben innerhalb der Organisation die Mittel, um zu helfen. Es besteht die Hoffnung und vorsichtiger Optimismus, dass er mit uns nach Charlotte kommt. Ich habe mit ihm geschrieben, damit er weiß, dass ich da bin und dass wir ihm alle helfen wollen. Er kämpft sich da gerade durch."

Mit DeMar DeRozan war 2018 bereits ein Teamkamerad von Drummond mit psychischen Problemen an die Öffentlichkeit getreten. "Es gibt einem das Gefühl von Freiheit, wenn man nicht das Gefühl hat, sich hinter einem Vorhang zu verstecken, weil viele Menschen nicht wissen, wie man sich öffnet", sagte der Bulls-Star in einem Interview.

Drummond spielte zuletzt eine wichtige Rolle bei Chicago. Im vorherigen Spiel ersetzte er Nikola Vucevic beim Sieg gegen die Los Angeles Lakers, nachdem der Starting Center des Feldes verwiesen wurde und konnte 12 Punkte und 8 Rebounds zum Erfolg beisteuern.