NBA News: Eingeklemmter Nerv bei Ben Simmons von den Brooklyn Nets - Saisonaus möglich

Ben Simmons droht das vorzeitige Saisonaus: Beim Forward von den Brooklyn Nets wurde ein eingeklemmter Nerv im Rücken diagnostiziert. Das gab das Team am Freitagabend bekannt. Damit geht die Seuchen-Saison von Simmons weiter.

Der 26-Jährige hatte den Nets ohnehin seit Mitte Februar gefehlt, Grund dafür waren Rücken- und Knieprobleme. Bei einer Untersuchung am Freitag sei schließlich der eingeklemmte Nerv festgestellt worden, erklärte das Team via Twitter: "Er wird weiterhin pausieren, während wir die bestmögliche langfristige Behandlungsmethode festlegen."

Damit ist ein vorzeitiges Saisonaus für Simmons nicht auszuschließen. Die Nets stehen bei einer Bilanz von 39-34 derzeit auf Platz sieben im Osten, neun Spiele stehen in der Regular Season noch aus. Am 9. April steht die letzte Partie gegen die Philadelphia 76ers an.

In der Vorwoche hatte Nets-Coach Jacque Vaughn ein vorzeitiges Saisonende von Simmons noch kategorisch ausgeschlossen. "Es gibt keinerlei Diskussionen darüber, dass er nicht mehr zum Einsatz kommt. Wir erwarten ihn zurück."

Simmons ist dreifacher All-Star, machte zuletzt aber deutliche Schritte zurück. In der Saison 2021/22 kam er gar nicht zum Einsatz, in der aktuellen Spielzeit stürzten seine Statistiken ab (6,9 Punkte, 6,3 Rebounds und 6,1 Assists im Schnitt). Vor seiner Verletzung war er von der Starting Five auf die Bank versetzt worden und spielte nur noch 17 Minuten im Schnitt.