NBA - New York Knicks: Julius Randle verpasst Rest der regulären Saison

Die New York Knicks müssen wohl den Rest der regulären Saison auf Julius Randle verzichten. Der Forward hat sich den linken Knöchel verstaucht und soll erst in zwei Wochen erneut untersucht werden, wie das Team bekannt gab.

Randle landete beim Kampf um den Rebound im Spiel gegen Miami am Mittwoch unglücklich auf dem Fuß von Bam Adebayo und knickte um. Der Big Man wird nun mindestens zwei Wochen fehlen.

Damit könnte Randle sogar den Start der Playoffs verpassen. Die heiße Phase der NBA beginnt bereits am 15. April. New York hat noch fünf Partien in der laufenden Saison zu absolvieren und steht derzeit auf Rang fünf der Eastern Conference. Mit zweieinhalb Spielen Vorsprung auf die Brooklyn Nets (Rang sechs) und vier Spielen Vorsprung gegenüber den Miami Heat (siebter Rang) ist die direkte Playoff-Teilnahme aber wohl nicht in Gefahr.

Dort würde es Stand jetzt gegen die Cleveland Cavaliers mit Superstar Donovan Mitchell gehen. Am Freitag können die Knicks das Matchup ohne Randle noch ganz regulär im Rahmen der laufenden Spielzeit testen. Der Ausfall auf der großen Position könnte mehr Einsatzzeiten für Obi Toppin oder Isaiah Hartenstein bedeuten. Starting-Center Mitchell Robinson könnte endlich mehr Verantwortung in der Offensive bekommen, wie er es vor einiger Zeit gefordert hatte ("Ich habe genug von diesem Cardio-Training").

Allerdings ist es mehr als ungewiss, ob man die Produktion von Randle auffangen kann. Mit 25,1 Punkten, 10,0 Rebounds und 4,1 Assists im Schnitt war er bisher ein Schlüsselspieler für die Franchise aus dem Big Apple. Für den Rest der Saison wird das kein Problem sein, in den Playoffs werden die Knicks ihren Star aber wieder brauchen.

Julius Randle: Die Statistiken bei den New York Knicks