NCAA March Madness: Nächste Überraschung! Top-Seed Alabama chancenlos gegen San Diego State

Nächste Überraschung bei der March Madness! Im NCAA Tournament muss mit Alabama der große Titelfavorit vorzeitig die Segel streichen. Mit Brandon Miller sieht ein potenzieller NBA-Star dabei ganz schlecht aus.

Im "Sweet Sixteen", also quasi dem Achtelfinale des Turniers, verloren die Alabama Crimson Tide mit 64:71 gegen die an fünf gesetzten San Diego State Aztecs. Dabei machte sich das beste Team der Saison mit 14 Ballverlusten und einer miserablen Dreierquote (3/27) selbst das Leben schwer.

"Wir sind alle enttäuscht", sagte Nate Oats, Head Coach von Top-Seed Alabama. Sein College muss damit weiter auf eine erste Teilnahme am Final Four warten. Oats: "Es war zu schnell vorbei."

Alamaba, das vor der March Madness noch das SEC Tournament gewonnen hatte, traf insgesamt nur 32 Prozent aus dem Field. Top-Star Brandon Miller, der sich beim anstehenden NBA-Draft Hoffnungen auf einen Top-5-Pick machen darf, verwandelte nur drei seiner 19 Würfe. Er kommt in seinen drei Partien im Turnier damit auf eine Trefferquote von unter 20 Prozent (8/41 FG).

Millers Team hatte in der zweiten Hälfte zwischenzeitlich mit 48:39 geführt. Danach brach die Offense des Favoriten allerdings ein. Bester Werfer der Aztecs war Darrion Trammell mit 21 Punkten.

Im "Elite Eight" ist damit kein einziger der vier Top-Seeds vertreten. Das hat es in der Geschichte der March Madness noch nie gegeben. Im Final Four Anfang April wird der neue Titelträger bestimmt.

March Madness: Die "Elite Eight" im Überblick