NBA - Minnesota Timberwolves: Rudy Gobert mit heftiger Kritik an Schiedsrichter

Der Center der Minnesota Timberwolves, Rudy Gobert, hat die Schiedsrichter nach der Niederlage gegen die Phoenix Suns am Mittwoch heftig kritisiert.

"Es ist nicht gerecht. Es ist wirklich nicht gerecht", schimpfte der Wolves-Star nach der Partie über die Referees. "Jeden Abend. Ich bin seit zehn Jahren in dieser Liga und für mich gilt immer die Unschuldsvermutung, aber es ist schwer daran zu glauben, dass sie heute nicht versucht haben, den Suns beim Siegen zu helfen", echauffierte sich Gobert weiter.

"Es ist schwer zu glauben, dass sie nicht versucht haben, in den vergangenen Abenden den Warriors oder den Kings zu helfen. Für mich als Basketballspieler ist das sehr offensichtlich. Ich bin schon so lange in dieser Liga und es ist respektlos", ärgerte sich Gobert auch über die Entscheidungen in anderen Spiele.

Die Suns bekamen 27 Freiwürfe zugesprochen, während Minnesota nur 12-mal an die Linie durfte. Gobert bekam in besagter Partie fünf Fouls darunter einige Pfiffe für illegale Screens. Zwei infolge in der letzten Minute. "Das waren keine illegalen Screens", sprang ihm sein Coach Chris Finch zur Seite. "Das waren physische Plays. Durant geht mit dem Ellbogen voraus in Rudys Gesicht. Das passiert öfter in dieser Liga. Sie machen Rudy dafür verantwortlich", so Finch weiter.

Gobert geht mit seiner Kritik sogar noch weiter. Demnach werde seine Mannschaft absichtlich benachteiligt. Selbst in den Begegnungen gegen Sacramento und Golden State, welche Minnesota beide gewonnen hatte. Am Montag bekamen die Kings 40 Freiwürfe, die Timberwolves dafür 34. Gegen die Warriors hatte das Team von Gobert mehr Freebies als der amtierende Champion.

Am Freitag trifft Minnesota dann auf die Los Angeles Lakers. Das ist das Team, welches die meisten Freiwürfe pro Spiel zieht. Die Wolves kämpfen immer noch um die Playoffs und sind derzeit auf dem achten Platz. Punktgleich mit 7th-Seed New Orleans und nur ein Spiel hinter Curry und den Warriors.

Western Conference: Der Kampf um die Playoffs