NBA News: Anthony Davis übt Selbstkritik: "Ich habe schrecklich gespielt"

In jüngster Zeit befanden sich die Los Angeles Lakers im Aufwind. Doch nach der 108:112-Niederlage gegen die New York Knicks geht Anthony Davis mit sich selbst hart ins Gericht.

Gegen die New York Knicks gelangen Anthony Davis nur 17 Punkte (8/18 FG), dafür aber 16 Rebounds. Für den Anspruch des 30-Jährigen war das allerdings zu wenig. Auf die Frage nach dem Grund für die Niederlage sagte Davis. "Ich habe schrecklich gespielt. Ich konnte meine Würfe nicht treffen: Freiwürfe, Layups, alles. Die Jungs haben ihren Job gemacht. Heute habe ich meinen Job nicht gemacht." Schwer wog vor allem die Tatsache, dass Davis nur einen seiner fünf Freiwürfe verwandelte.

"Ich habe einfach eine Menge Schüsse verfehlt. Ich glaube nicht, dass sie etwas Besonderes gemacht haben. Viele Male haben sie mich im Eins-gegen-Eins gedoppelt. Aber ich glaube nicht, dass es etwas war, was sie von Toronto übernommen haben", fügte Davis hinzu. Beim 122:112-Sieg gegen die Toronto Raptors zwei Tage zuvor hatte Davis nur 8 Punkte erzielt, was mit dem Matchplan des Gegners zu tun hatte. Insgesamt hatte der Big Man nur 7 Würfe genommen, auf der defensiven Seite jedoch mit 4 Blocks seine Mannschaftsdienlichkeit unter Beweis gestellt.

Gegen die Knicks hatten die Lakers zum ersten Mal seit dem 0:0 zu Beginn der Saison die Chance, wieder eine ausgeglichene Bilanz herzustellen. Trotz eines späten Comebacks wurde es nichts mit dem 34.Sieg im 68.Spiel. Durch die Niederlage fielen die Lakers im Westen auf Platz 11 zurück, doch das Team von Head Coach Darvin Ham hat weiterhin alle Möglichkeiten. Neben den Lakers haben auch die Utah Jazz, die Oklahoma City Thunder und die New Orleans Pelicans eine 33-35-Bilanz.

Dennis Schröder zufolge ist die Selbstkritik seines Teamkollegen nicht gerechtfertigt. "Es liegt an allen", sagte Dennis Schroder. "Wenn wir verlieren, verlieren wir als Team. Wenn wir gewinnen, gewinnen wir als Team. Aber AD versucht, immer großartig zu sein, und das war er zu 90 Prozent der Zeit auch für uns. Er kann es nicht auf sich selbst schieben."

D'Angelo Russell, der 33 Punkte erzielte, sagte: "Das hat uns wehgetan. Wir haben gekämpft. Wir haben versucht, alles zu tun, was wir konnten. Wir haben nicht genug Rebounds geholt, keine Stops generiert und nicht genug Würfe getroffen. Es lief einfach nicht so, wie wir wollten."

Unterdessen gab es positive Neuigkeiten, was die Personalie LeBron James betrifft. Der Routinier trägt keinen Walking Boot mehr. Seine Sehnenverletzung im rechten Fuß wird nach Angaben des Teams in etwa eineinhalb Wochen erneut untersucht. "Es ist auch gut für ihn, sich ein wenig zu entspannen", sagte Ham über James. "Er muss sich nicht unbedingt abkapseln, aber er muss mental ein wenig zur Ruhe kommen, um alles zu verarbeiten, was im Laufe des Jahres passiert ist. Es geht nicht nur darum, dass er gesund wird, sondern auch darum, dass er sich mental und geistig in einer guten Verfassung befindet, damit wir die beste Version von ihm bekommen, wenn er zurückkommt."