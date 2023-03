NBA: Stephen Curry mit Saisonbestwert bei den Clippers - Auswärtsmisere der Warriors hält dennoch an

Stephen Curry macht bei den L.A. Clippers ein furioses Spiel, dennoch können die Golden State Warriors in der Fremde einfach nicht gewinnen. Die Dubs unterliegen in einem hochklassigen Spiel mit 134:126.

L.A. Clippers (37-33) - Golden State Warriors (36-34) 134:126 (BOXSCORE)

Mit 50 Punkten (20/28 FG, 8/14 Dreier) verbuchte Curry einen neuen Saisonbestwert und ließ vor allem im dritten Viertel alte Zeiten aufleben. Es war teilweise absurd, was der Guard an Würfen traf. Alleine im dritten Abschnitt markierte Curry 21 Zähler und wenn der amtierende Finals-MVP auch Versuche wie diesen trifft, weiß man, dass dieser es fühlt.

"In solchen Spielen muss man ihn einfach machen lassen", sagte Warriors-Coach Steve Kerr nach dem Spiel, der Currys Vorstellung als "erhaben" titulierte. "Das war eines der besten Spiele, die ich je von ihm gesehen habe."

Allerdings verloren die Warriors diesen Abschnitt dennoch mit 38:35, weil die Clippers schlichtweg das tiefere Team waren. Kawhi Leonard (30, 10/19) erwischte einen guten Abend, dazu konterte Eric Gordon (16) mit vier Dreiern im Abschnitt und verschaffte den Gastgebern damit immer wieder Luft. Den Warriors gelangen einfach zu wenige Stops, sodass sie im vierten Viertel nicht mehr die Führung übernehmen konnten.

Mit zwei Stepbacks sowie einem Assist für Donte DiVincenzo brachte Curry die Warriors fünf Minuten vor dem Ende noch einmal auf -5 heran, doch Jumper von Paul George und Eric Gordon sowie zwei wichtige Offensiv-Rebounds von Ivica Zubac verhinderten ein Comeback der Warriors. 90 Sekunden vor Schluss hisste Warriors-Coach Steve Kerr schließlich bei 119:132 die weiße Flagge.

Neben Curry punkteten für die Warriors nur noch Klay Thompson (15), Jordan Poole (19) und DiVincenzo (10) zweistellig. Draymond Green (8) holte sich dagegen sein 16. Technical der Saison ab und wird damit in der Nacht auf Samstag in Atlanta fehlen. Es warten nun weitere vier Auswärtsspiele, in dieser Saison konnten jedoch erst 7 gewonnen werden. Zuletzt hagelte es neun Pleiten in Serie, letztmals wurde Ende Januar in OKC ein Auswärtsspiel erfolgreich bestritten.

Die Clippers überholen die Warriors damit in der Tabelle und haben nur ein halbes Spiel Rückstand auf Platz vier (Phoenix). Überhaupt war es eine runde Vorstellung von L.A. Paul George erzielte 24 Punkte (8/21), auch Russell Westbrook (15, 6/16, 9 Rebounds, 7 Assists) hatte diesmal einen positiven Einfluss auf das Spiel. Backup-Guard Terance Mann (17) spielte gute Minuten im vierten Viertel, gleiches galt für Zubac (19, 16 Boards), der dafür mit 30 Minuten belohnt wurde.

NBA: Die Stats-Leader bei Clippers vs. Warriors