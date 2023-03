NBA: Maxi Kleber versenkt Buzzerbeater bei Los Angeles Lakers - Dallas Mavericks feiern wichtigen Sieg im Kampf um die Playoffs

Maxi Kleber hat den Dallas Mavericks bei den Los Angeles Lakers einen wichtigen Sieg im Kampf um die Playoffs beschert. Der Würzburger versenkte in Los Angeles von Downtown den Buzzerbeater. Dallas gewinnt mit 111:110.

Los Angeles Lakers (34-37) - Dallas Mavericks (36-35) 110:111 (BOXSCORE)

Kleber traf damit den ersten Gamewinner seiner NBA-Karriere und hätte sich dafür keinen besseren Zeitpunkt aussuchen können. Bei -2 fand Kyrie Irving keine Lücke und brachte den Ball irgendwie zu Kleber, der eiskalt abdrückte und traf. Wenige Sekunden zuvor hatte Kleber auch dafür gesorgt, dass Dallas überhaupt noch eine Chance auf den Sieg hatte.

Bei +4 für die Lakers wurde der Deutsche völlig unnötig von Anthony Davis beim Dreier gefoult und in der Folge traf Kleber alle drei Freiwürfe. Vor dem Spiel hatte Kleber nur 14 seiner 24 Freebies versenkt. Weil Davis auf der Gegenseite selbst nur einen von zwei Versuchen traf, konnte Kleber Dallas schließlich das Spiel gewinnen.

Am Ende standen 10 Punkte (2/4 FG, 1/3 Dreier, 5/6 FT) und 4 Rebounds in 29 Minuten für Kleber. Bester Scorer war aber Kyrie Irving, der nach seiner Verletzung am Fuß zurückkehrte und bis auf eine wackelige Crunchtime ein starkes Spiel machte. 38 Punkte (14/23 FG, 5/9 Dreier) wurden für Uncle Drew notiert.

Vom Rest der Mavs kam aber in der zweiten Halbzeit kaum noch etwas. Christian Wood (12, 5/15, 9 Rebounds, 8 Assists) hatte einige gute Momente, versiebte aber auch einiges. Das war auch der Grund, warum die Lakers nach einem 14-Punkte-Rückstand wieder in die Partie fanden. Anthony Davis (26, 9/14 FG, 10 Rebounds) bekam mehr Touches, dazu gefielen Dennis Schröder (15, 7/13, 5 Assists) und Austin Reaves (16) für die Gastgeber. Zum Verhängnis wurden den Lakers jedoch die schwachen Quoten von Downtown (5/20) sowie von der Freiwurflinie (19/31) - nicht zuletzt durch Davis kurz vor Schluss.

Irvings Rückkehr (Luka Doncic könnte ebenfalls bald zurückkehren) war für die Mavs umgehend spürbar. Die Offense sah viel besser aus, allerdings hatte Dallas gegen Davis keine Mittel. Mit Double Teams bekamen die Texaner die Braue im weiteren Verlauf besser in den Griff, so nahm Davis im zweiten Viertel nur einen einzigen Wurf. Diese Strategie ging auch auf, weil in dieser Phase nichts aus der Distanz ging (0/6 3P).

Dallas Mavericks halten Los Angeles Lakers auf Distanz

Dallas war dagegen heiß, hier half mit Hardaway Jr. ein weiterer Rückkehrer. Im zweiten Viertel gehörte die Show aber Kyrie, der 10 Punkte markierte und auch das direkte Duell mit Davis nicht scheute. So drückte der Guard dem Lakers-Star einen Stepback-Dreier ins Gesicht und blieb ohne Fehlwurf. So nahmen die Gäste eine 8-Punkte-Führung mit in die Kabine (62:54), außer Kleber hatten bereits alle eingesetzten Spieler ein Field Goal auf dem Konto.

Dank Irving wuchs der Vorsprung sogar noch etwas an (+13), allerdings holte der Guard sich sein viertes Foul ab und marschierte wenig später auf die Bank. Schröder band auf der Gegenseite Davis wieder besser, aber auch er geriet kurz darauf in Foulprobleme. Dennoch verkürzten die Lakers nach einem Schröder-Jumper auf -1, Dallas brachte aber wieder Irving und schloss den Abschnitt mit einem 8:0-Lauf ab (89:80).

Die Lakers bäumten sich aber noch einmal auf. Sie arbeiteten an den Brettern, zogen Freiwürfe und nahmen so die Fans mit. Vor allem Wenyen Gabriel ackerte und verschaffte den Gastgebern zweite Chancen. Die Mavs waren dagegen nun völlig kalt, während L.A. immer wieder durch die Kombo Schröder/Davis zu einfachen Abschlüssen kamen. In der Crunchtime ging aber auch für die Lakers nicht mehr viel, Reaves verschaffte seinem Team mit zwei Freiwürfen nach einem Rip-Through-Move Luft (109:105), doch dann war Kleber für Dallas zur Stelle.

Durch den Sieg ziehen die Mavericks mit Golden State auf Platz sechs gleich, am kommenden Donnerstag spielen beide Teams den Tiebreaker in Dallas aus. Der Vorsprung auf die Lakers wurde dagegen auf zwei Spiele ausgebaut, dazu haben die Mavs die Serie gegen die Lakers gewonnen (3-1).

NBA: Die Stats-Leader bei Lakers vs. Mavs