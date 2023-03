NBA: Kyrie Irving und Luka Doncic führen Dallas Mavericks zu Sieg gegen Utah Jazz

Die Dallas Mavericks haben sich in einer engen Partie gegen die Utah Jazz durchgesetzt. Dabei waren Luka Doncic und Kyrie Irving mal wieder Garanten für den Sieg. Auch Tim Hardaway Jr. bleibt heiß, dennoch haben die Mavs viel Mühe und siegen nur knapp mit 120:116

Dallas Mavericks (34-32) - Utah Jazz (31-35) 120:116 (BOXSCORE)

Knappe Kiste in Dallas. Luka Doncic und Kyrie Irving erzielten zusammengerechnet 62 Punkte für die Mavs und sorgten für einen Sieg in der engen Partie gegen ersatzgeschwächte Utah Jazz. Diese mussten zwar auf Jordan Clarkson, Collins Sexton und Walker Kessler verzichten, wurden aber vom wieder gensenen Lauri Markkanen angeführt. Der Finne kam auf 33 Zähler und sechs Rebounds. Das gelang auch Irving, der dazu noch acht Assists verteilte. Doncic legte mit 29 Punkten und 11 Rebounds ein Double-Double auf. Seine 6 Assists liegen etwas unter seinem Schnitt, allerdings gelang es dem Slowenen immer wieder, durch kluge Pässe die Defense der Jazz zu entschlüsseln, auch wenn dies nicht im Boxscore vermerkt wurde.

Von der Bank half Tim Hardaway Jr. kräftig mit und traf 7 Dreier (24 Punkte). Maxi Kleber konnte in 26 Minuten 5 Punkte und 7 Rebounds verzeichnen, vermisste aber noch die Treffsicherheit von außen (1/4). Talen Horton-Tucker gab Utah zwar 21 Punkte, sorgte aber mit 5 Turnovern für Sorgenfalten. Mavs-Starter Reggie Bullock verletzte sich am Quadrizeps und spielte nur acht Minuten.

Defensiv-Fanatiker wurden gleich zu Beginn der Partie enttäuscht. Beide Teams ließen früh viele offene Würfe zu. Doncic zeigte sich gewohnt aktiv und sammelte 12 Punkte im ersten Viertel. Akute Verbrennungsgefahr bestand beim Abklatschen mit Tim Hardaway Jr. Die Mikrowelle scorte zehn Punkte in Folge. Absetzen konnten sich die Mavs allerdings nicht, da die Jazz ordentlich am offensiven Brett arbeiteten. Daran konnte auch der eingewechselte Maxi Kleber nichts ändern.

Im zweiten Viertel half dann auch Irving fleißig mit. Erst ein Assist für Hardaway, dann ein eigener schneller Dreier, gefolgt von einem Stepback. Die Führung der Texaner betrug zwischenzeitlich 14 Punkte. Doch Dallas konnte den Vorsprung nicht in die Halbzeitpause retten. Angeführt von Markkanen kämpften sich die Jazz Stück für Stück zurück in die Partie. Der Finnisher setzte mit einem Tip-In den Schlusspunkt und sorgte für den 59-59-Ausgleich zur Pause. Beide Mannschaften warfen gleich oft auf den Korb und verteilten auch die gleiche Anzahl an Assists.

Im dritten Viertel konnte sich dann Justin Holiday nach vier Fahrkarten mit zwei Dreiern empfehlen. Nach zwei vergebenen Markkanen-Freiwürfen sorgte Doncic mit einem weiteren Triple für die 8-Punkte-Führung. Dadurch fiel es auch nicht besonders stark ins Gewicht, dass der Slowene einen relativ unbedrängten Dunk-Versuch an den Ring setzte. Utah blieb allerdings durch Kris Dunn (9 Punkte im Dritten) in Schlagdistanz. Mit einem schönen Dunking konnte auch Kleber seine ersten beiden Punkte im Boxscore eintragen. Dallas ging mit einer knappen 87:86-Führung in das finale Viertel.

Nun war wieder Irving an der Reihe. Kein Team konnte sich entscheidend absetzen, als Uncle Drew entschied, das Heft in die Hand zu nehmen. Erst zog er das Foul, gefolgt von einem Dreier. Zwei Minuten vor Schluss wurde Markkanen von Holiday geblockt und netzte einen Triple hinterher. Sieben-Punkte-Führung Mavericks. Doncic verpasste nach einem starken Stepback und einem völlig offenen Dreier die Entscheidung. Nach einem Schrittfehler von Irving und einem Korbleger von Horton-Tucker schmolz der Vorsprung auf drei Zähler. Ein Airball gab den Jazz nochmal Hoffnung. Doch Dallas-Coach Jason Kidd ließ Horton-Tucker foulen, um einen Ausgleich zu vermeiden. Der ehemalige Laker traf den ersten Freiwurf und verfehlte beim zweiten Versuch den Ring. Irving sorgte dann von der Linie für den Endstand.

NBA: Die Stats-Leader bei Mavs vs. Jazz