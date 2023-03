NBA: Charlotte Hornets vs. Dallas Mavericks 110:104 - Trotz bärenstarker zweiter Hälfte von Doncic - Mavs-Krise immer schlimmer

Die Dallas Mavericks haben durch ein 104:110 bei den Charlotte Hornets am Sonntag ihre vierte Pleite in Serie kassiert und damit einen weiteren Rückschlag im Kampf ums Play-In-Turnier der Western Conference eingesteckt.

Charlotte Hornets (25-51) - Dallas Mavericks (36-39) 110:104 (BOXSCORE)

Ein langer Dreierversuch von Luka Doncic traf in den Schlusssekunden nur den Ring. Das zog den Mavs endgültig den Zahn, nachdem sie bis zum Schluss versuchten, ein fulminantes Comeback zu vollenden. Und so gingen sie erneut beim schon eliminierten Ost-Team Hornets als Verlierer vom Feld. Bereits am Freitag waren die Mavs den Hornets unterlegen.

Die Mavericks legten einen ganz schwachen Start hin, was auch mit einer kalten Hand von Doncic zu tun hatte. Der Slowene blieb im ersten Viertel ohne Treffer aus dem Feld (0-6) und hatte lediglich 5 Punkte von der Freiwurflinie (5-6). Umso beeindruckender war seine Leistungssteigerung im Anschluss. Bis zur Pause erzielte er 16 weitere Punkte und war perfekt von draußen (4-4). Damit brachte er Dallas, das zwischenzeitlich mit 19 Punkten zurücklag, wieder in Schlagdistanz.

Allerdings reichte auch seine bärenstarke zweite Halbzeit nicht, um eine Wende zu schaffen. Doncic erzielte 40 Punkte (12-29), 12 Rounds und 8 Assists und schrammte mit 7 Dreiern knapp am Career High vorbei. Zu allem Überfluss kassierte der Superstar auch noch sein 16. Technical Foul dieser Saison, womit er den Mavs am Montag im Duell mit den Indiana Pacers gesperrt fehlen wird.

Die Mavs drehten das Spiel zwar kurzfristig im Schlussviertel nach Dreiern von Kyrie Irving und Tim Hardaway Jr. sowie einem langen Jumper von Doncic, doch Gordon Hayward gab fast umgehend die Antwort - erst glich er mit einem Zwei-Punkt-Wurf samt Foul aus, der anschließende Freiwurf brachte Charlotte wieder in Front. Und dann erhöhte er mit einem Dreier.

Hornets vs. Mavericks: Offener Schlagabtausch am Ende

Es folgte so etwas wie der erste offene Schlagabtausch dieser Partie - Doncic und Irving hielten die Mavs im Rennen, doch Hayward, Mark Williams und P.J. Washington schlugen jeweils zurück. Den Deckel drauf machten die Hornets dann mit einem Alley-Oop von Washington auf Dennis Smith Jr. mit etwas mehr als einer Minute auf der Uhr zum 106:101.

Irving, der erst in der Schlussphase von draußen traf, kam auf 18 Zähler, Maxi Kleber hatte 14 Punkte von der Bank. Bei den Hornets punkteten vier von fünf Startern zweistellig. Hayward kam auf 22 Punkte, Washington hatte 21 (12 REB).

NBA: Die Stats-Leader bei Hornets vs. Mavericks