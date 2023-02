NBA News: Warriors-Trade für Gary Payton II findet doch statt - trotz ausstehender Untersuchung

Die Golden State Warriors haben sich dazu entschieden, trotz des gescheiterten Medizinchecks den Trade für Gary Payton II durchzuführen. Eine Untersuchung steht dabei aber immer noch aus.

Die Warriors haben sich laut ESPN dazu entschieden, den Trade zu komplettieren, der Payton II wieder nach Golden State bringt und der auch die Wechsel von James Wiseman nach Detroit, Saddiq Bey nach Atlanta und Kevin Knox nach Portland ermöglicht.

Die Warriors hatten den Deal zunächst aufgehalten, weil ihre Teamärzte beim Medizincheck von Payton II eine Verletzung festgestellt hatten, von der das Team zuvor nichts wusste. Golden State warf den Trail Blazers vor, absichtlich Informationen zurückgehalten zu haben, da Payton II nun vermutlich noch bis zu drei Monate Pause drohen.

Das Verhalten der Blazers in dieser Sache wird nun untersucht. ESPN zufolge könnte Portland eine Geldstrafe oder der Verlust von Draft-Picks drohen, sollte festgestellt werden, dass sie tatsächlich etwas falsch gemacht haben. Die Warriors hatten insgesamt fünf Zweitrundenpicks für Payton II an Portland "gezahlt", wussten zu diesem Zeitpunkt aber wohl nicht, dass der Guard in dieser Saison nur unter Einsatz des Schmerzmittels Toradol spielen konnte.

Blazers-GM Joe Cronin sagte am Freitag, dass die Vorwürfe haltlos seien. "Die Sicherheit der Spieler ist superwichtig für uns. Wir haben ihn spielen lassen, er hatte die Freigabe erhalten und wir waren zuversichtlich, dass er gesund war, als er gespielt hat. Wir hätten ihn andernfalls nicht spielen lassen, wenn wir das Gefühl gehabt hätten, es wäre ein Risiko für ihn. Darauf könnt ihr vertrauen."

Payton II hatte für Portland nur 15 Spiele absolviert, nachdem er im Sommer als Free Agent von den Warriors gekommen war. Erst im Januar konnte er für die Blazers debütieren.