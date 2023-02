NBA News: Phoenix Suns weiterhin heiß auf Trade für Kevin Durant

Wie geht es bei den Brooklyn Nets mit Kevin Durant weiter. Medienberichten zufolge lauern bereits die ersten Teams, um den Superstar zu holen, darunter auch wieder die Phoenix Suns.

Wie Chris Haynes vom Bleacher Report meldet, stehen die Suns in den Startlöchern, sollte Durant nach dem Trade von Kyrie Irving zu den Dallas Mavericks ebenfalls einen Trade fordern. Derzeit ist der 34-Jährige verletzt und hat sich zu den Ereignissen in Brooklyn noch nicht geäußert.

Kristian Winfield von den New York Daily News will zumindest wissen, dass Durant alles andere als begeistert von Ben Simmons sei, der in den vergangenen vier Spielen schon wieder verletzt fehlte. Auch deswegen sollen die Telefondrähte in Brooklyn glühen, da zahlreiche Teams erörtern, ob Durant womöglich schon in den kommenden Tagen verfügbar ist.

Erst im Sommer hatte Durant von den Nets einen Trade gefordert, dieser kam jedoch aufgrund der hohen Forderungen Brooklyns nicht zustande. KD ruderte noch in der Offseason zurück. "Ich hatte also ein paar Zweifel. Die habe ich gegenüber Joe (Tsai, Teambesitzer, Anm. d. Red.) zum Ausdruck gebracht und dann haben wir weitergemacht", erklärte Durant beim Media Day im September.

Im Januar beteuerte Durant, dass seine Forderung ein "Sommer-Ding" gewesen sei, doch zu diesem Zeitpunkt waren die Nets eines der heißesten Teams der NBA und rangierten auf Platz zwei der Eastern Conference. Wenig später verletzte sich Durant jedoch erneut am Innenband und hat seitdem zwölf Spiele verpasst.

Die Nets gewannen davon immerhin fünf und liegen noch immer aussichtsreich auf Platz vier. Insgesamt absolvierte KD in dieser Saison 39 Spiele, dabei legte der Forward 29,7 Punkte, 6,7 Rebounds sowie 5,3 Assists im Schnitt auf. Durant hat in Brooklyn noch einen Vertrag bis 2026 und kassiert in dieser Saison knapp 43 Millionen Dollar.

