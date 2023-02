NBA: Mo Bamba für vier Spiele gesperrt - Liga gibt Strafen bekannt nach Rangelei zwischen Magic und Wolves

Mo Bamba von den Orlando Magic wurde für seine Teilnahme an der körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Orlando Magic und Minnesota Timberwolves am Freitag für vier Spiele gesperrt. Die Liga suspendierte zudem zwei weitere Spieler.

Wie die Liga mitteilte wird Austin Rivers von den Minnesota Timberwolves für drei Spiele gesperrt, Magic-Guard Jalen Suggs muss einmal pausieren. Bamba und Rivers waren im dritten Viertel des Spiels vor der Bank der Magic aneinandergeraten und schwangen Fäuste nacheinander, Bamba hatte Rivers danach am Boden im Schwitzkasten.

Bamba hatte nach einem vergebenen Distanzwurf von Rivers offenbar einen Spruch gemacht, den der Wolves-Guard gar nicht gut fand. Rivers lief mit ausgestreckten Armen in provozierender Geste zur Bank, wo Bamba saß. Rivers wollte nach dem Spiel nicht öffentlich teilen, was Bamba gesagt hatte, da er kein "Verräter" sei. Magic-Rookie Kevon Harris teilte via Twitter, dass Bamba gesagt habe: "Das ist nicht mehr die High School."

Suggs war einer der ersten Spieler, der die beiden Streitenden trennen wollte, die Liga empfand sein Einschreiten jedoch offenbar als zu aggressiv und/oder eskalierend. Neben Suggs wurden im Spiel auch die beiden Wolves-Spieler Jaden McDaniels und Taurean Prince für ihr Einschreiten aus dem Spiel geworfen.

Die NBA teilte zudem mit, dass Bamba nach seinem Rauswurf noch vor den Umkleidekabinen beider Mannschaften "auf eine feindliche Weise" mit Rivers interagiert und einen Security-Angestellten geschubst habe. Sowohl Bamba als auch Rivers führten den Konflikt anschließend in den sozialen Medien weiter, Rivers löschte seinen Kommentar auf Instagram jedoch schnell wieder.