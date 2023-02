NBA, Los Angeles Lakers News: LeBron James fällt wohl mehrere Wochen aus

Die Los Angeles Lakers erleiden im Rennen um die Play-In-Plätze wohl einen massiven Rückschlag. ESPN-Quellen zufolge droht LeBron James eine Pause von mehreren Wochen.

James hatte sich im Spiel gegen die Dallas Mavericks am Sonntag am rechten Fuß verletzt, danach jedoch weiter gespielt. Er war auf den Fuß von Dwight Powell getreten und im Anschluss sichtlich angeschlagen, nach dem Spiel humpelte er aus der Halle.

Die Lakers gaben bisher nur bekannt, dass der 38-Jährige das kommende Spiel gegen die Grizzlies mit einer Verletzung am Fuß verpassen wird. Was genau er erlitten hat, wird noch immer determiniert, wie ESPN berichtet. Allerdings fürchten die Lakers, dass die Verletzung ihn mehrere Wochen kosten wird.

Sollte es tatsächlich so sein, kommt die Verletzung zu einem denkbar bitteren Zeitpunkt. Durch den Sieg bei den Mavs und die Niederlage der New Orleans Pelicans am Montag scheint mindestens Platz zehn tatsächlich in Reichweite, den Lakers fehlt aktuell nur ein Sieg auf NOLA.

Ohne James könnte es jedoch eng werden. In der laufenden Saison haben die Lakers ein Net-Rating von +3,6, wenn der All-Time Leading Scorer der NBA auf dem Court steht - in den Minuten ohne ihn verlieren sie mit -6,6 und haben vor allem offensiv massive Probleme.

NBA: Das Play-In-Rennen im Westen