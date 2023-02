NBA News: Kyrie Irving wechselt per Trade zu den Dallas Mavericks

Die Brooklyn Nets traden Kyrie Irving offenbar zu den Dallas Mavericks. Das berichtet ESPN-Reporter Adrian Wojnarowski.

Die Nets erhalten dem Bericht zufolge im Austausch Dorian Finney-Smith, Spencer Dinwiddie, einen Erstrundenpick 2029 und zwei Zweitrundenpicks von den Mavs.

Demnach hätten die Gesprächen zwischen den beiden Franchises am Sonnstag Fahrt aufgenommen. Auch die Lakers waren an einem Trade interessiert, das Paket der Mavs habe Brooklyn allerdings mehr überzeugt.

Neben den künftigen Draft-Picks wird der Kader der Nets also mit einem Point Guard und einem Flügelspieler ergänzt.

Für Irving endet derweil eine turbulente Zeit in Brooklyn, die unter anderem von mehreren Verletzungen und der Suspendierung in dieser Saison wegen des Anpreisens eines Films mit antisemitischen Inhalten, geprägt war. Nachdem sich der 30-Jährige im Sommer dazu entschieden hatte, in sein letztes Vertragsjahr zu gehen, hatte er Anfang der Woche um einen Trade gebeten.

Der Point Guard verdient in seinem letzten Vertragsjahr 36,9 Millionen Dollar, pochte in Brooklyn aber angeblich auf einen Maximalvertrag im Wert von 198,5 Millionen Dollar über vier Jahre. Durch den Trade kann er bei den Mavs bis zum 30. Juni höchstens einen Zweijahresvertrag für über 78,6 Millionen Dollar unterschreiben.

Irving erzielte in dieser Saison durchschnittlich 27,1 Punkte, 5,1 Rebounds und 5,3 Assists für die Nets. Mit 32 Siegen und 20 Niederlagen liegt das Team aus Brooklyn derzeit auf Platz 4 in der Eastern Conference, die Mavs befinden sich in der Western Conference hingegen auf dem 6. Rang.

Kyrie Irving: Seine Statistiken für die Brooklyn Nets