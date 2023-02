March Madness 2023: Spielplan, Termine, Übertragung im TV und Livestream

Auch in diesem März steht die Endrunde der College-Meisterschaft in den USA bei Basketballfans in aller Welt im Mittelpunkt des Interesses. Alle Informationen zu March Madness 2022 findet Ihr hier.

March Madness 2023: Spielplan, Termine

Auch in diesem Jahr steht der März in den USA ganz im Zeichen des College-Basketball. Das March Madness genannte Endturnier mit 68 Mannschaften begeistert aber auch Basketballfans in der ganzen Welt.

In diesem Jahr beginnt March Madness am 14. März. Das Finale findet am 3. April statt.

Der genaue Spielplan und die teilnehmenden Mannschaften werden erst am 12. März, dem Selection Sunday, bekanntgegeben. Zwei Tage später findet dann die Qualifikationsrunde (First Four) mit acht Mannschaften statt. Die vier Sieger komplettieren dann das 64er-Feld.

Am 16. und 17. März steht die First Round an, am 18. und 19. März die Second Round. Nach drei Tagen Pause stehen dann die Sweet 16 an, ehe am 25. und 26. März das Elite Eight folgt. Dass Final Four in Houston steigt vom 1. bis 3. April.

Runde Datum Selection Sunday 12. März First Four 14. und 15. März First Round 16. und 17. März Second Round 18. und 19. März Sweet 16 23. und 24. März Elite Eight 25. und 26. März Final Four 1. April NCAA Championship Game 3. April

© getty Im vergangenen Jahr gewannen die Kansas Jayhawks die Meisterschaft.

March Madness 2023: Final Four

Die Entscheidung über den Sieger von March Madness fällt auch in diesem Jahr nicht im März, sondern im April. Das Final-Four-Turnier beginnt am 1. April mit den beiden Halbfinalspielen. Der Collegemeister wird dann am 3. April ermittelt.

Austragungsort des Final Four ist das NRG Stadium in Houston (Texas), der Heimspielstätte der NFL-Franchise Houston Texans. Über 70.000 Zuschauer werden das Final Four live vor Ort verfolgen können.

March Madness: Die Final Fours der kommenden Jahre

Datum Stadt Arena 1.-3. April 2023 Houston NRG Stadium 6.-8. April 2024 Glendale (Arizona) State Farm Stadium 5.-7. April 2025 San Antonio Alamodome 4.-6. April 2026 Indianapolis Lucas Oil Stadium

© getty Das Final Four steigt in diesem Jahr im NRG Stadium in Houston.

March Madness 2023: Übertragung im TV und Livestream

Für umfangreiche Liveübertragungen von March Madness sorgt auch in diesem Jahr wieder DAZN. Der Streamingdienst wird ausgewählte Spiele des NCAA-Tournaments übertragen - selbstverständlich auch das die entscheiden Spiele des Final Four.

Die genauen Übertragungen stehen erst nach der genauen Terminierung der Spiele fest.

