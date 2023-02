NBA: Boston Celtics deklassieren Brooklyn Nets mit Franchise-Rekord

Die Boston Celtics haben die Brooklyn Nets nach allen Regeln der Kunst vorgeführt. Schon nach dem ersten Viertel war die Partie quasi entschieden, als die Celtics mit 30 Punkten führten. Boston gewann mit 139:96.

Boston Celtics (37-15) - Brooklyn Nets (31-20) 139:96 (BOXSCORE)

Vieles erinnerte an die Partie vor gut einem Jahr, als Boston in New York mit einem 28:2-Lauf begann. Im TD Garden gab es für die Nets, die vor allem die Länge von Kevin Durant, Ben Simmons sowie T.J. Warren vermissten, ein ähnliches Debakel. Schon nach sechs Minuten stand es 27:4. Die Celtics nutzten in der Defense ihre Größe und waren vorne heiß.

Die ersten acht Dreier gingen durch die Reuse, bevor Jaylen Brown einen Heatcheck nach gut zehn Minuten neben den Ring setzte. Nach einem Viertel betrug die Differenz bereits 30 Zähler (46:16), so hoch hatten die Celtics noch nie die ersten zwölf Minuten gewonnen. Jayson Tatum hatte mehr Punkte als das komplette Nets-Team (18:17), Boston traf mehr Dreier als die Nets Field Goals (8:6).

Nets-Coach Jacques Vaughn gefiel das überhaupt nicht. Zwar scorte Cam Thomas in der Folge 10 Zähler am Stück, verteidigte aber so schlecht bzw. gar nicht, dass er wieder auf der Bank Platz nehmen musste. Brooklyn verkürzte zeitweise auf -22, doch die Nets waren gedanklich teilweise nicht. Bestes Beispiel dafür war dieser Dreier von Al Horford, bei welchem Nets-Center Day'Ron Sharpe gar nicht bemerkte, dass sein Gegenspieler den Ball erhielt.

Die Celtics schlossen die Partie mit einem Tatum-Dreier sowie einem weiteren 17:5-Lauf ab. Der Superstar der Gastgeber hatte zur Pause ein Plus-Minus von +42, was den zweitbesten Wert der Geschichte (Durant hatte 2018 in Chicago +32) darstellte. Halbzeit zwei war schließlich nur noch ein Schaulaufen für Boston, die all ihrer Starter im vierten Viertel schonten.

Die Gastgeber führten mit bis zu 49 Punkten und fuhren den höchsten Sieg der Saison ein. Tatum (31, 12/19 FG, 7/12 Dreier) und Brown (26, 7/12 Dreier) knackten jeweils 25 Zähler, Derrick White (14, 10 Rebounds) verbuchte ein Double-Double. Boston verwandelte 26 Dreier bei 54 Versuchen (48 Prozent). Bester Nets-Scorer war Kyrie Irving (20), der mal wieder von den Celtics-Fans ausgebuht wurde.

NBA: Die Stats-Leader bei Celtics vs. Nets