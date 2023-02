NBA All-Star Game: Jayson Tatum bricht Punkterekord und wird zum MVP! Team LeBron verliert erstmals, James mit Handverletzung

Jayson Tatum hat sich mit einem überragendem dritten Viertel zum MVP des All-Star Games geballert und den ASG-Punkterekord mit 55 Zählern gebrochen. Team LeBron verlor erstmals, nachdem James selbst mit einer Verletzung zur Halbzeit ausfiel.

Team LeBron - Team Giannis 175:184 (BOXSCORE)

James stieß sich bei einem Blockversuch spät im zweiten Viertel die Finger am Ring und wurde zur Halbzeit für den Rest des Spiels auf die Bank gesetzt, ihm waren jedoch keine größeren Schmerzen anzusehen, als er während der Pause als neuer Topscorer der Liga gemeinsam mit den Legenden auf Platz zwei und drei, Kareem Abdul-Jabbar und Karl Malone, geehrt wurde. Vermutlich handelte es sich nur um eine Vorsichtsmaßnahme.

Tatum erzielte 27 Punkte im dritten Viertel, ebenfalls ein neuer Rekord in einem All-Star Game für einen einzelnen Abschnitt. Den Rekord für das gesamte Spiel hielt zuvor Anthony Davis, der 52 Zähler im Jahr 2017 auflegte.

Tatum traf 22 seiner 31 Würfe aus dem Feld und 10/18 aus der Distanz, dazu sammelte er 10 Rebounds und spielte 6 Assists. Mit über 35 Minuten bekam er mit Abstand die meiste Einsatzzeit aller Spieler. Team-Giannis-Coach Joe Mazulla trainiert ihn auch bei den Celtics.

Giannis Antetokounmpo hatte beim Draft angekündigt, dass er alles geben würde, was er hat. Das bedeutete heute, dass er den ersten Ballbesitz des Spiels mit einem kaum verteidigten Dunk abschloss, dann absichtlich foulte und sich nach 20 Sekunden aufgrund einer vor wenigen Tagen erlittenen Handgelenksverletzung auswechseln ließ. Im dritten Versuch als Captain war er jedoch mit seinem Team erstmals erfolgreich gegen James, der zuvor insgesamt sogar in fünf All-Star Games als Captain ungeschlagen war.

NBA All-Star Game: Giannis fasst sich kurz nach lang ersehntem Triumph

Was hatte Giannis also zu sagen, nach diesem lang ersehnten Triumph? "Winner Winner, Chicken Dinner", sagte der Greek Freak nur und brachte damit auch Ernie Johnson zum Lachen, der nach einer lang formulierten Frage wohl nicht mit dieser Antwort gerechnet hatte.

Bei den vielen Punkten der Partie wären eigentlich für alle genug Zähler zu verteilen gewesen, doch das Scoring rissen einzelne Spieler an sich. Neben Tatum war das bei Team Giannis Donovan Mitchell mit 40 Punkten bei 8/17 von Downtown und 10 Assists.

Damian Lillard beteiligte sich mit 26 Zählern (8/20 3P) inklusive eines Zauberwurfs von jenseits der Mittellinie und dem Treffer zum Sieg. Lauri Markkanen (13, 1/6 3P) und Pascal Siakam (12, 0/1) erreichten noch eine zweistellige Ausbeute.

Auf der Gegenseite war der andere All-Star der Celtics der Topscorer, Jaylen Brown legte von der Bank kommend 35 Punkte sowie 14 Rebounds und 5 Assists auf. Er lief erstmals seit seinem harten Zusammenstoß mit Tatum am 8. Februar wieder auf und debütierte eine schwarze Maske.

NBA All-Star Game: Brown spielt mit Maske, "Hookah" Doncic trifft wieder nicht

Joel Embiid und Kyrie Irving zogen mit jeweils 32 Zählern bei 4/8 Triples nach, Irving spielte zudem 15 Assists. Tyrese Haliburton (18, 4/6 3P) lief spät im Spiel warm und punktete wie Anthony Edwards (12) und Julius Randle zweistellig von der Bank kommend für Team LeBron.

Der Kapitän markierte 13 Zähler und 4 Assists. Team LeBron traf fast so gut wie Team Giannis aus dem Feld (beide knapp 60 Prozent), hatte jedoch dank Kandidaten wie James (1/5), Paul George (0/9), Randle (1/5) und Brown (3/12) eine Dreierquote von nur 28,3 Prozent, während die Gegenseite 43,9 Prozent von Downtown versenkte.

Nikola Jokic hatte als erster Spieler überhaupt die Ehre, an seinem Geburtstag bei einem All-Star Game starten zu dürfen. In seinen ersten Stunden als 28-Jährige wollte er sich jedoch offenbar nicht überarbeiten und hielt sich mit 4 Punkten (2/4 FG) und 6 Assists zurück.

DeMar DeRozan wurde vor dem Draft als "unangefochtener Meister der Midrange " vorgestellt und wirkte davon etwas irritiert, im Spiel bestätigte er allerdings seinen Ruf. Im gesamten Spiel wurden nur zwölf Würfe innerhalb der Dreierlinie aber außerhalb der Zone versucht, fünf davon kamen von ihm. Er nahm nur einen anderen Abschluss.

Wie es bei ihm mittlerweile fast Tradition ist beim All-Star Game, traf Luka Doncic den James beim Draft zuerst versehentlich "Hookah Doncic" nannte, nicht viel. Das hielt ihn jedoch nicht davon ab, jede Menge Spaß zu haben. Bei einer der Unterhaltungsgruppen während einer Auszeit war er so begeistert, dass er anschließend gleich mitmachte.

NBA All-Star Game: Die Kader von Team LeBron und Team Giannis

Team LeBron Team Giannis Starter Joel Embiid Jayson Tatum Kyrie Irving Ja Morant Luka Doncic Donovan Mitchell Nikola Jokic Lauri Markannen Reservisten Anthony Edwards Damian Lillard Jaylen Brown Jrue Holiday Paul George Shai Gilgeous-Alexander Tyrese Haliburton DeMar DeRozan Julius Randle Pascal Siakam De'Aaron Fox Bam Adebayo Jaren Jackson Jr Domantas Sabonis

NBA All-Star Game: Defense wird vermisst, Dunks nicht

Das Spiel startete nach einem kurzen Auftritt der Superstars Post Malone und 21 Savage, der bei einem Familienerlebnis wie dem All-Star Game jedoch nicht wirklich Anklang fand in der Menge. Für das erste richtige Highlight der Partie sorgte James höchstpersönlich, als er im Fastbreak den Ball links vorbei an seinem Gegenspieler Donovan Mitchell ans Brett warf, rechts an ihm vorbeilief und den Alley-Oop selber vollendete mit einem zweihändigen Dunk.

Wie zu erwarten (oder befürchten) wurde zu Beginn des Spiels kaum verteidigt, auf beiden Seiten waren hauptsächlich Layups, Dunks und gelegentliche Dreier zu sehen. Ohne Stopps konnte sich auch kein Team eine große Führung erarbeiten.

Um den einzelnen Vierteln etwas mehr Wichtigkeit zu verschaffen, hatte die Liga im vergangenen Jahr eine Spende eingeführt, die im Namen des Gewinner-Teams eines Viertels gespendet wurden. Nachdem DeRozan den letzten normalen Wurf des Viertels aus der Mitteldistanz verfehlte, stand es jedoch 46:46 am Ende des ersten Abschnitts, so spendeten beide Teams 50.000 Dollar an die Stiftungen Big Brothers Big Sisters of Utah beziehungsweise Raise the Future.

Defense war auch im zweiten Viertel ein seltener Anblick, immerhin sorgte Ja Morant für den nächsten spektakulären Abschluss. Nachdem Adebayo einmal den Einwurf absichtlich an Jokics Hintern warf und dann aufnahm machte Jokic in der Defense ernst und klaute den Ball, im anschließenden Fastbreak wollte ihn Irving belohnen und warf den Ball ans Brett, der Pass war jedoch zu ambitioniert für Jokics Sprungkräfte.

Auch der zweite Abschnitt schien auf ein Unentschieden hinzusteuern, dann stellte Lillard jedoch von Downtown knapp 30 Sekunden vor Schluss auf +5 für Team Giannis, das dann mit 99:92 in die Pause ging.

NBA All-Star Game: Brown und Tatum im Duell

Die Halbzeit-Show der nigerianischen Künstler Tems, Rema und Burna Boy schien sehr gut anzukommen bei der Menge in Utah. Danach gab es erstmal die Nachricht, die bei einem All-Star Game besonders ärgerlich ist: James fällt für den Rest des Spiels aus.

Ohne die beiden Captains ging es also weiter in der zweiten Halbzeit, das hielt die verbliebenen Spieler natürlich nicht vom fröhlichen Weiterdunken ab. Tatum schien sich in der Pause entschieden zu haben, der MVP des Spiels zu werden. Er versenkte drei Triples in Folge, die ersten 28 Punkte der zweiten Halbzeit von Team Giannis erzielte er gemeinsam mit Mitchell. Auf der Gegenseite wehrten sich vor allem Irving und Embiid.

Am Ende des dritten Viertels kam es noch zum heiß erwarteten Duell, als Brown gegen Tatum ins Dribbling ging und einen Stepback-Jumper aus der Mitteldistanz über seinen Teamkollegen versenkte. Danach zeigte er mit einem beliebten Jubel an, dass Tatum zu klein sei. Das wollte der nicht auf sich sitzen lassen und suchte direkt Rache, er verlor den Ball jedoch beim Dribbling ins Aus.

Bei Brown vs. Tatum II gab es dann nur Gewinner, da beide Celtics-Stars einen langen Dreier über ihren Gegner ins Netz schickten. Im dritten Angriff von Brown hatte Tatum die Nase vorne und ließ Brown keinen Wurf mehr loswerden vor dem Ende des dritten Viertels. Die restlichen Spieler schauten knapp eine Minute lang nur zu.

NBA All-Star Game: Lillard trifft Gamewinner

Durch den Stand von 158:141 für Team Giannis nach 36 Minuten war der Target Score auf 182 festgelegt. Team LeBron hatte also nicht viel Spielraum, um den Rückstand von 17 Punkten aufzuholen.

Angeführt durch Haliburton kamen sie langsam heran, dann trieben Tatum und Mitchell Team Giannis jedoch schnell weiter zum Ziel. Als Mitchell sein Team dann in drei Punkte Entfernung vom Sieg brachte, wurde es wild.

Mitchell versuchte direkt einen Dreier von ganz weit weg, dann durfte sich Lillard zweimal von der Mittellinie versuchen. Dann wieder Mitchell aus sehr langer Distanz, Tatum verdribbelte sich in der Ecke und trat ins Aus.

Dann vergab Markkanen noch einen ganz freien Dreier aus der Ecke, mittlerweile brauchte die Gegenseite dank Brown auch nur noch sieben Punkte. Lillard drückte dann aus einer halbwegs normalen Distanz ab und beendete das Spiel.

NBA All-Star Game: Die Stats-Leader bei Team LeBron vs. Team Giannis