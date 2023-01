NBA News: Myles Turner erhält lukrative Vertragsverlängerung von den Indiana Pacers

Die Indiana Pacers haben sich mit Center Myles Turner auf eine lukrative Verlängerung seines im Sommer auslaufenden Vertrags geeinigt. Das bestätigte dessen Agent gegenüber Adrian Wojnarowski (ESPN). Damit ist der 26-Jährige wahrscheinlich vom Trade-Markt.

Dem Bericht zufolge verlängert Turner für zwei weitere Jahre und insgesamt 58 Millionen Dollar. In dieser Summe ist zudem eine Gehaltserhöhung in der laufenden Saison inkludiert in Höhe von 17,1 Mio. Dollar - laut ESPN die höchste der NBA-Geschichte.

Zuvor stand der Center in 2022/23 mit etwa 18. Mio. Dollar in den Büchern, nun verdient er in der aktuellen Saison 35,1 Mio. Dollar. Dies ist für die Pacers problemlos möglich, da das Team ohnehin deutlich unter dem Salary Cap lag. Für die zwei zusätzlichen Vertragsjahre erhält er 41 Mio. Dollar, bevor er 2025 Unrestricted Free Agent wird.

Seit dem vergangenen Sommer kursierten jede Menge Trade-Gerüchte um den Big Man, der sich zwischenzeitlich selbst öffentlich den Lakers anbot. Zwar merkte Sean Marks (ebenfalls ESPN) an, dass Turner theoretisch auch nach der Vertragsverlängerung noch vor der Deadline am 9. Februar getradet werden darf, das gilt nun aber als äußerst unwahrscheinlich.

Auch Woj bestätigte, dass die Pacers ihren Center als wichtigen Baustein für die Zukunft ansehen. Aufgrund des überraschend starken Saisonstarts mit dem Kern um den baldigen All-Star Tyrese Haliburton und Rookie Bennedict Mathurin, haben sich die Pacers demnach gegen einen krassen Rebuild entschieden. Stattdessen wollen sie mit Turner weitermachen und den Kader zur Trade Deadline womöglich sogar noch verstärken.

Turner selbst passt mit seinen 26 Jahren durchaus in die Timeline der Pacers und könnte in zwei Jahren einen weiteren, lukrativen Deal abschließen. In der laufenden Saison markiert er Karrierebestwerte bei den Punkten (17,5) und Rebounds (7,9), zudem blockt er 2,4 Würfe pro Partie, womit er zu den besten Shotblockern der Liga gehört. Dabei trifft er 54,4 Prozent aus dem Feld und kann mit seinem Dreier auch für Spacing sorgen (39,1 Prozent Dreierquote).