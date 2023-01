NBA News - LeBron James und Co. wüten nach krasser Fehlentscheidung bei Niederlage der Los Angeles Lakers in Boston

Die Los Angeles Lakers waren nach der OT-Niederlage bei den Boston Celtics und dem klaren nicht geahndeten Foul gegen LeBron James zum Ende des vierten Viertels bedient. Dennis Schröder und Anthony Davis finden deutliche Worte.

Bei der 121:125-Niederlage erhitzte eine Szene kurz vor der Verlängerung die Gemüter der Gäste. Bei Gleichstand zog LeBron James mit der letzten Aktion des vierten Viertels zum Korb, konnte aber nicht abschließen, da Jayson Tatum dem 38-Jährigen offensichtlich auf den Arm schlug. Der Pfiff blieb aber aus, was für Fassungslosigkeit bei LeBron und den Lakers sorgte. Patrick Beverley erhielt sogar noch ein technisches Foul, als er einem Referee die Aktion noch einmal auf einer Kamera zeigen wollte.

"Der beste Spieler der Welt bekommt im letzten Play des Spiels diesen Pfiff nicht. Das ist unglaublich", ärgerte sich Lakers-Coach Darvin Ham nach der Partie. "Er schauspielert nicht und dafür wird er bestraft. Es ist das Gleiche mit Giannis Antetokounmpo und so war es auch mit Shaq."

Die NBA soll gegenüber den Lakers bereits zugegeben haben, dass es sich bei dem Play um ein klares Foul gehandelt und die Crew es schlichtweg übersehen habe. Das bestätigte auch Crew Chief Eric Lewis in einem Interview nach dem Spiel: "Wir haben es nicht gesehen."

Für Anthony Davis war das ein schwacher Trost. "Das ist Bullshit und nicht zu akzeptieren. Ich kann euch garantieren, dass diese Schiedsrichter unbeschadet davon kommen. Wir wurden heute betrogen. (...) Es war nicht einmal ein Touch Foul, sondern er hat nur auf seinen Arm geschlagen", erklärte Davis, der im zweiten Spiel nach seiner Verletzung erneut von der Bank kam und 16 Zähler sowie 10 Rebounds verbuchte.

Lakers: Dennis Schröder mit harter Kritik an Schiedsrichtern

Auch Dennis Schröder wurde in seiner Instagram-Story deutlich: "Die Schiedsrichter sollten für ihre Fehler bestraft werden. Wir bekommen auch technische Fouls, wenn wir auf ihre Fehler reagieren. Das Replay Center sollte eingreifen können, vor allem in wichtigen Spielsituationen wie diesem offensichtlichen Foul an LeBron zum Ende des Spiels. Das muss aufhören. Wir brauchen jeden Sieg, um unsere Ziele zu erreichen. Dass wir nun drei bis fünf Spiele wegen Fehlern der Schiedsrichter verloren haben, macht es um schwieriger."

LeBron selbst fand ebenfalls deutliche Worte und verwies auf seine Reaktion direkt nach dem Play. "Ich attackiere den Korb so oft wie all diese Jungs, die Abend für Abend zehn Freiwürfe pro Spiel kriegen. Ich kann das nicht nachvollziehen", meinte James, der über die Saison gut sechsmal pro Spiel an die Linie marschiert. "Wir haben heute eines unserer besten Spiele der Saison gemacht und verlieren aufgrund einer Sache, die nicht in unserer Hand ist. Das ist völlig absurd." James merkte auch an, dass dies nicht das erste Mal in dieser Saison passiert ist. Als Beispiel nannte der Forward das Heimspiel gegen Dallas vor einigen Wochen, als er bei einem möglichen Gamewinner ebenfalls keinen Pfiff bei einem Drive erhielt."

Durch die Niederlagen verweilen die Lakers mit einer Bilanz von 23-27 auf Platz 13 der Western Conference. Der Rückstand auf den letzten Play-In-Spot beträgt aber weiter nur zwei Spiele, selbst ein direkter Playoff-Platz (derzeit gehalten von Minnesota) ist lediglich drei Partien entfernt. Die nächsten vier Spiele müssen die Lakers allerdings stets in der Fremde antreten.

© imago images So reagierte LeBron auf den ausgebliebenen Foulpfiff

Los Angeles Lakers: Der Spielplan bis zur All-Star-Pause