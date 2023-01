NBA: Moritz Wagner entnervt Joel Embiid! Orlando Magic überraschen bei den Philadelphia 76ers

Moritz Wagner hat die Orlando Magic zu einem überraschenden Sieg bei den Philadelphia 76ers geführt. Der Big Man trumpfte im Schlussviertel groß auf und ließ auch Joel Embiid einige Male alt aussehen. Orlando gewann trotz eines zwischenzeitlichen 21-Punkte-Rückstands mit 119:109.

Philadelphia 76ers (32-17) - Orlando Magic (20-31) 109:119 (BOXSCORE)

Wagner erzielte 14 seiner 22 Punkte (6/11 FG, 10/10 FT) im vierten Viertel. Dabei gelangen dem Berliner gleich zwei And-1s gegen Joel Embiid. Dazu zog der Big Man weitere Fouls, war am offensiven Brett aktiv und rieb sich auch in der Verteidigung mit limitierten Mitteln auf. Auch Bruder Franz Wagner lieferte einige gute Plays, sein Steal gegen Tobias Harris 36 Sekunden vor dem Ende war die Vorentscheidung. Der Sophomore verbuchte 19 Punkte (7/16), 6 Rebounds und 2 Steals, zeigte an der Freiwurflinie aber Schwächen (3/6 FT).

Bester Scorer der Magic war Paolo Banchero (29, 11/22, 10 Rebounds), der das Comeback der Gäste im dritten Viertel befeuerte. Markelle Fultz (12, 10 Assists, 4 Steals) glänzte bei seinem ersten Spiel in Philadelphia seit dem Trade vor vier Jahren (!) vor allem in der Defense. Joel Embiid kam auf 30 Punkte (11/21 FG, 7/11 FT), 11 Rebounds und 5 Assists, im vierten Viertel kam aber nicht mehr viel außer kostspieliger Ballverluste (insgesamt 5). Ansonsten punkteten nur James Harden und Harris (je 17) zweistellig.

Orlando kämpfte sich nach einem Horrorstart zurück in die Partie. Nach über sieben Minuten hatten die Gäste gerade einmal vier Pünktchen auf dem Konto, während Philly Fouls zog und in der Zone traf. Die Führung wuchs auf bis zu 21 Punkte, wobei gerade Embiid oft leichtes Spiel hatte und die Partie an beiden Enden des Feldes dominierte.

Moritz Wagner überragt im vierten Viertel für Orlando

Zum Ende der ersten Halbzeit ließen es die Sixers aber etwas schleifen. Orlando verkürzte dank Banchero auf -10, doch Philly antwortete mit einem 8:0-Lauf. Danach spielten aber nur die Magic. Banchero scorte, dazu gefielen in der Defense Gary Harris und Fultz, welche immer wieder Ballverluste der Gastgeber forcierten. Harris besorgte eine Minute vor Ende des dritten Viertels von Downtown sogar die erste Magic-Führung des Abends.

Und diese hatte weiter Bestand, da nun auch Moe Wagner gute Minuten abspulte. In der Defense war es ordentlich, doch sein Einfluss auf die Offense war enorm. So attackierte Wagner gleich zweimal Embiid - und wurde beide Male belohnt. Es wurden jeweils And-1s und Embiid musste mit fünf Fouls nun aufpassen.

Philly verteidigte zwar dann wieder besser, doch Fouls, Offensiv-Rebounds (15:8 Orlando) und eigene Turnover (19) waren Killer für die Sixers. Die Gastgeber kamen nicht mehr näher als +4 heran, Moe Wagner besorgte den Magic mit einem Putback sowie Freiwürfen nach einem clever gezogenen Foul gegen P.J. Tucker die benötigte Entlastung.

NBA: Die Stats-Leader bei Sixers vs. Magic