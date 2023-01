NBA: Golden State Warriors mit Saisonbestwert bei Sieg gegen Toronto Raptors

Die Golden State Warriors haben die Toronto Raptors im vierten Viertel abgeschüttelt und das Duell mit 129:117 für sich entschieden. Stephen Curry war der überragende Mann mit 35 Punkten.

Golden State Warriors (25-24) - Toronto Raptors (22-28) 129:117 (BOXSCORE)

Curry traf 13 seiner 21 Würfe aus dem Feld, davon 4/8 von Downtown. Zudem sammelte er 7 Rebounds und spielte 11 Assists. Die Warriors glänzten ohnehin mit starkem Team-Basketball, ihre 40 Assists sind ein neuer Bestwert der Saison.

Dafür waren auch Donte DiVincenzo (12, 11 Assists) von der Bank kommend sowie Draymond Green (5, 7 Assists) zuständig. Klay Thompson konzentrierte sich aufs Vollenden der Plays mit 29 Zählern bei 6/14 Dreiern, Andrew Wiggins verpasste sein zweites Spiel in Folge aufgrund einer Krankheit.

Lange fielen die Distanzwürfe der Warriors gar nicht besonders gut, doch Jonathan Kuminga schien seinem Team mit vier getroffenen Triples in Folge am Ende des dritten Viertels den Startschuss zu geben, am Ende gelang Golden State doch bei einer Quote von 18/43 (41,9 Prozent) sowie 55,6 Prozent aus dem Feld an.

Toronto war zu Beginn besser aus der Distanz, das erledigte sich jedoch spätestens nach nur 1/9 3P im letzten Viertel. Erst dort verloren die Raptors auch den Anschluss, zuvor blieb das Team um einen starken Fred VanVleet (28, 5/10 3P, 10 Assists) den Warriors eng auf den Fersen. Scottie Barnes zog nach mit 24 Punkten (9/15 FG) und 5 Assists, Gary Trent Jr. und Precious Achuwa (5 seiner 11 Rebounds am offensiven Brett) steuerten jeweils 17 Zähler bei.

© getty

Warriors: Kuminga läutet Dreierregen ein

Die Raptors erwischten den besseren Start, unter anderem weil die Warriors zu Beginn nur in der Zone trafen. Problematisch wurde für Toronto dann, dass Golden State dauerhaft in die Zone kam und dort einfache Abschlüsse fand. Auffällig anfällig war Toronto gegen Backdoor-Cuts, die Raptors führten dennoch mit 36:34 nach dem ersten Viertel.

Ähnlich war das Bild im zweiten Abschnitt, die Raptors trafen besser aus der Distanz, Golden State im Zweierbereich. Dort versenkten die Warriors sogar 74 Prozent ihrer Würfe in der ersten Halbzeit, nach der sie mit +1 führten. Die Raptors waren damit gut bedient.

Auch nach der Pause ging es ähnlich weiter, die Warriors punkteten neun Minuten lang erfolgreich innerhalb der Dreierlinie, setzten sich damit aber kein Stück weit ab, weil auch Toronto offensiv sehr gut agierte. Dann meldete sich plötzlich Kuminga im Spiel an, und zwar richtig. Vier Dreier in Folge versenkte er mit heißer Hand, für mehr als +4 reichte es jedoch auch am Ende des dritten Abschnitts nicht.

In der Schlussphase ließen die Raptors erstmals im Spiel über eine längere Strecke in der Offensive nach, während die Warriors weiter auf Hochtouren liefen. Drei verwandelte Dreier in Folge stellten sich als Todesstoß heraus, der letzte kam knapp zwei Minuten vor Schluss durch DiVincenzo und stellte auf +11.

NBA: Die Stats-Leader bei Warriors vs. Raptors