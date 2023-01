NBA: Explosion von Luka Doncic kommt zu spät - Dallas Mavericks verlieren in Los Angeles gegen überragenden Kawhi Leonard

Die Dallas Mavericks verschlafen bei den L.A. Clippers die erste Halbzeit und müssen eine weitere Niederlage einstecken. Zwar dreht Luka Doncic spät auf, doch die Clippers wehren den Comeback-Versuch erfolgreich ab und gewinnen mit 113:101.

L.A. Clippers (22-21) - Dallas Mavericks (23-19) 113:101 (BOXSCORE)

20 seiner 43 Punkte (12/22 FG, 16/21 FT, dazu 11 Rebounds, 7 Assists) erzielte Doncic im vierten Viertel und hielt die Partie bis in die Schlussphase spannend, am Ende hatten die Clippers aber die passende Antwort parat. Doncic hatte Dallas mit 10 Punkten am Stück wieder auf -8 heran gebracht, dann netzte Kawhi Leonard einen schweren Pullup-Dreier und wurde kurz darauf beim Dreierversuch gefoult.

"The Claw" traf alle seine Freiwürfe und unterstrich damit seine ultra-effiziente Performance, welche ein wenig an die Playoff-Serie gegen Dallas vor knapp zwei Jahren erinnerte. Leonard erzielte in 36 Minuten 33 Punkte (9/12 FG, 3/5 Dreier, 12/12 FT) und verbuchte 4 Steals. Dazu erhielt der zweifache Finals-MVP Unterstützung von Norman Powell, der mit 27 Punkten (8/14) wie Leonard einen Saisonbestwert auflegte.

Dallas hatte das ganze Spiel über Probleme, gute Offense zu generieren. Die Clippers verteidigten Doncic teilweise über das ganze Feld, dazu wurde der Slowene häufig gedoppelt. Das gab zwar Räume für die Mitspieler, aber die Rotationen der Gastgeber waren so gut, dass Dallas dennoch selten gute Würfe generieren konnte.

Auf der Gegenseite sah die Offense der Clippers endlich wieder kompetent aus. Nach sechs Pleiten am Stück erwischten die Kalifornier vor allem in Halbzeit eins einen heißen Abend. Neben Leonard war auch Marcus Morris (12) treffsicher, dazu konnte Powell als Sixth Man immer wieder zum Korb ziehen.

Die Mavs hatten zur Pause dagegen nur 35-mal auf den Korb geworfen und lagen trotz stolzer 20 Freiwürfe mit 22 Punkten hinten. Die meisten Fouls zog Doncic, der fast im Alleingang die beiden Bigs Ivica Zubac und Moses Brown aus dem Spiel nahm. Allerdings wurden die Clippers so zu ihrem Glück (Small-Ball-Lineups!) gezwungen.

Ein 19:5-Run vor der Pause stellte die Weichen für L.A. auf Sieg, die Clippers versenkten dabei sieben Würfe am Stück. Powell alleine scorte im zweiten Abschnitt 16 Punkte. Immerhin gaben sich die Gäste trotz eines Rückstands von 23 Zählern nicht komplett auf. Ein 21:9-Lauf sorgte dafür, dass das Spiel nicht schon vorzeitig entschieden war. Am Ende war L.A. aber zu abgezockt.

Neben Doncic erzielten mit Tim Hardaway Jr. (16), Spencer Dinwiddie (13) und Christian Wood (12) bei den Mavs nur drei Spieler mehr als 10 Zähler. Für die Clippers waren die Rollenspieler Terance Mann (12) und Robert Covington (9, 8 Rebounds) als Small Ball Center wichtige Helfer.

NBA: Die Stats-Leader bei Clippers vs. Mavs