NBA: Dennis Schröder sichert Los Angeles Lakers dramatischen Sieg im Shootout gegen Sacramento Kings

Was für ein Drama in Sacramento! Die Los Angeles Lakers haben sich den fünften Sieg in Folge geholt und einen Shootout mit den Kings mit 136:134 gewonnen. Die Entscheidung besorgt Dennis Schröder von der Freiwurflinie, zuvor lieferten sich De'Aaron Fox uns LeBron James ein tolles Duell.

Sacramento Kings (20-18) - Los Angeles Lakers (19-21) 134:136 (BOXSCORE)

Über 48 Minuten dominierten die beiden Offensiven in einem unterhaltsamen Schlagabtausch, in dem sich kein Team zweistellig absetzen konnte. Fox setzte sich mit 17 seiner 34 Punkte (11/21 FG, dazu 9 Assists) allein im vierten Viertel gegen die drohende Niederlage zur Wehr und hielt die Kings gemeinsam mit Domantas Sabonis, der mit seinem 16. Double-Double in Folge im Rücken kurz vor Schluss jedoch ausfoulte (25, 12 Rebounds, 7 Assists), im Spiel.

Zuvor hatte der starke LeBron James versucht, das Ruder an sich zu reißen, doch Fox hatte immer wieder mit seinen Pullups aus der Mitteldistanz eine Antwort parat. In einer irren Schlussphase sorgte schließlich Schröder mit einem guten Drive wenige Sekunden vor dem Ende für die Entscheidung. Er zog ein Foul, erhöhte sein Punktekonto auf 27 Zähler und stellte zum Endstand auf 136:134.

Der Deutsche bestätigte seine starke Form und traf 8/11 aus dem Feld sowie 4/5 von Downtown. James sammelte 37 Punkte, 8 Rebounds und 7 Assists, Unterstützung lieferten zudem der enorm effiziente Thomas Bryant (29, 14 Rebounds, 12/14 FG) und Russell Westbrook, der 23 Punkte, 15 Assists und 5 Rebounds auflegte - erst als zweiter Spieler mit einer solchen Statline von der Bank seit 1970/71 überhaupt. Kings-Coach Mike Brown fasste den Abend treffenderweise so zusammen: "Wir können scoren, aber defensiv sind wir schrecklich."

Lakers vs. Kings: Offensiv-Feuerwerk mit starkem Schröder

LeBron (Knöchel) meldete sich rechtzeitig fit, sodass die Gäste aus der Stadt der Engel mit derselben Starting Five wie am Vorabend beim Sieg gegen Atlanta in das Spiel gingen. Schröder war in den Anfangsminuten direkt heiß (8 im ersten Viertel), generell erwischte die Lakers-Offense einen richtig guten Start. Einziger Makel waren die 5 Turnover und auch Sacramento war von Beginn an wach - und brandheiß. Zusammengenommen starteten beide Teams mit 13/21 von Downtown, der erste Abschnitt ging knapp an die Kings: 38:37.

Ganz ähnlich ging es auch im zweiten Viertel weiter. Auf einen Hammer-Dunk von Westbrook antworteten die Kings erneut aus der Distanz, L.A. wiederum reagierte mit einem eigenen 9:0-Lauf. Sabonis ließ einen Poster-Dunk folgen, es ging für Offensiv-Fanatiker äußerst unterhaltsam hin und her. Defense blieb bis zur Halbzeitpause Mangelware, Schröder stand bereits bei 4 verwandelten Triples bei 4 Versuchen, die Lakers stellten einen Saisonrekord für die meisten Punkte in einer Halbzeit ein. 73:73!

Die beiden Offensiven machten munter weiter. Zahlreiche Attacken Richtung Zone führten zu tonnenweise Freiwürfen, die Lakers knackten knapp vier Minuten vor dem Ende des dritten Viertels bereits die 100-Punkte-Marke. Selbst nach drei gespielten Vierteln stand L.A. bei über 60 Prozent Feldwurfquote, es blieb aber ausgeglichen (109:109).

Dennis Schröder sichert Lakers dramatischen Sieg

Dank eines 11:2-Starts der Lakers setzten sich nun aber die Gäste etwas ab. James attackierte in bester Dampfwalzenmanier die Zone, Bryant konnte auch bei seinen Jumpern nicht verfehlen. Aber: Fox und Sabonis, der Mitte des Viertels bereits mit fünf Fouls spielte, brachten die Kings mit LeBron auf der Bank wieder zurück. Es ging mit einem Unentschieden in die Crunchtime.

Bryant dominierte nun die Zone, aber L.A. traf keine Dreier mehr (0/8 in Halbzeit zwei). Keegan Murray zog zudem ein Offensiv-Foul gegen LeBron, was Fox auf der anderen Seite per Pullup-Jumper eine Minute vor dem Ende in eine 132:130-Führung verwandelte. Die Antwort kam vom King höchstpersönlich. Drive, Layup, And-One - und das sechste Foul für Sabonis.

Dann zeigten Schröder und die Lakers einmal richtig starke Defense gegen Fox und bei den Closeouts gegen die Schützen, der Offensiv-Rebound landete aber bei den Kings. An den anschließenden Inbounds-Pass bekam Schröder aber seine Finger, Turnover Kings! Das Drama spitzte sich zu, als Westbrook ein And-One abgesprochen bekam und stattdessen nur einen seiner zwei Freiwürfe versenkte, Sacramento bekam eine letzte Chance: Und Fox besorgte per Jumper aus der Mittelinstanz tatsächlich den Ausgleich.

6 Sekunden waren nun für die Lakers noch auf der Uhr, Schröder zog zum Korb und bekam den Foulpfiff. Eine Challenge der Kings blieb erfolglos, der Deutsche stellte von der Linie auf +2 bei noch 3,6 Sekunden zu spielen. Sacramento hatte keine Auszeit mehr, Fox sprintete bis zur Mittellinie, sein Dreier war aber einen Hauch zu lang. Sieg für die Lakers!

NBA: Die Stats-Leader bei Kings vs. Lakers