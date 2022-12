Neue Namen für Awards der Regular Season: MVP der NBA erhält die Michael Jordan Trophy

Die NBA ehrt ihre Besten mit neuen Trophäen. So erhält etwa der wertvollste Spieler (MVP) der Saison künftig die Michael Jordan Trophy, der Rookie des Jahres die Wilt Chamberlain Trophy und der beste sechste Mann die John Havlicek Trophy.

Die MVP-Trophäe, benannt nach dem sechsmaligen NBA-Champion Jordan, der als bester Basketballer der Geschichte gilt, zeigt einen goldenen Spieler, der in seinem ausgestreckten Arm einen Kristall statt eines Balles hält. NBA-Legende Jordan (59), der alle Titel mit den Chicago Bulls holte, wurde fünfmal als MVP ausgezeichnet.

"Unsere neue Trophäensammlung feiert einige der größten und einflussreichsten Spieler der NBA-Geschichte", sagte NBA-Commissioner Adam Silver: "Da wir in jeder Saison die Topspieler der Liga ehren, zollen wir auch den Legenden Tribut, die diese prestigeträchtigen Auszeichnungen verkörpern."

Neu eingeführt wurde die Auszeichnung für den "Clutch Player of the Year", also den Unterschiedsspieler des Jahres. Diesem wird die Jerry West Trophy überreicht.

Die neuen NBA-Trophäen in der Übersicht:

MVP (wertvollster Spieler): Michael Jordan Trophy

Defensive Player of the Year: Hakeem Olajuwon Trophy

Rookie of the Year: Wilt Chamberlain Trophy

Sixth Man of the Year: John Havlicek Trophy

Most Improved: George Mikan Trophy

Clutch Player of the Year: Jerry West Trophy (neu)