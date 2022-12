NBA Mailbag: Wir beantworten Eure Fragen zur Saison 2022/23

Eine neue Ausgabe des NBA Mailbags steht auf dem Programm, dazu benötigen wir wieder Eure Fragen. Während die Trade-Gerüchteküche fleißig brodelt, ist es in der Tabelle eng wie selten. Was wollt Ihr wissen?

Der 15. Dezember ist der inoffizielle Start der Trade-Season, ab diesem Datum sind 88 Prozent der NBA-Spieler auf dem Trade-Markt verfügbar. Und einige Teams hätten Bedarf, lieber früher als später einen Deal einzufädeln und den Kader zu verbessern.

Gleichzeitig geht es gerade im Westen so eng zu wie selten zuvor. Platz eins und Platz acht sind nur eine Handvoll Spiele voneinander entfernt. An der Spitze sorgen aktuell die jungen Wilden aus Memphis und New Orleans für Furore, im Mittelfeld kämpfen die Mavs, Warriors und Lakers um Anschluss.

Wir wollen wissen, was Euch nach den ersten knapp zwei Saisonmonaten beschäftigt. Die Fragen könnt Ihr ab jetzt für die nächste Ausgabe des NBA Mailbags einreichen. Entweder Ihr schreibt sie hier in die Kommentare oder Ihr wendet Euch bei Twitter direkt an Ph_Jakob.

Kommende Woche folgen unsere Antworten auf die spannendsten Fragen im Mailbag, der während der regulären Saison regelmäßig erscheint. Im Voraus sagen wir schon mal herzlichen Dank!