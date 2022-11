NBA News: Liga offen für Expansion nach Mexico City

Am Sonntag fand erstmals ein Spiel der G-League in Mexico City statt. Wie ein Vertreter der NBA bestätigte, steht Mexico City auf der Liste von Städten, die für eine mögliche Expansion in Frage kommen.

"Expansion steht bei uns derzeit nicht auf der Agenda, aber wenn wir an diesen Punkt kommen, wo das ein Thema wird, dann werden wir auch die Option Mexico City in Betracht ziehen", sagte NBA Deputy Commissioner Mark Tatum gegenüber Marc J. Spears von Andscape.

Am Sonntag spielten die Mexico City Capitanes erstmals ein G-League-Spiel in der Heimat, nachdem das Team im Vorjahr aufgrund der Coronapandemie und der entsprechenden Einschränkungen im Reiseverkehr ihre Spiele in Fort Worth/Texas ausgetragen hatte.

Die Einrichtungen seien laut Tatum bereits jetzt auf NBA-Niveau, auch für die Sicherheit der Spieler sei gesorgt. Dennoch sei es noch ein weiter Weg, bis Mexico City tatsächlich in Betracht gezogen werden könne. Die NBA expandierte letztmals vor 18 Jahren mit der Gründung der Charlotte Bobcats.

Laut Spears gehe man aber weiterhin davon aus, dass bei einer Expansion zunächst einmal Seattle den Zuschlag erhalten werde. Auch Las Vegas gilt als heißer Kandidat, nicht zuletzt weil LeBron James in der Preseason ankündigte, dass er einer der Besitzer einer möglichen Franchise in Sin City werden wolle.