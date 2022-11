NBA: Brooklyn Nets trennen sich von Headcoach Steve Nash

Die Brooklyn Nets und Headcoach Steve Nash gehen künftig getrennte Wege. Die Franchise bestätigte die Entlassung des 48-Jährige in einer Pressemitteilung.

"Wir möchten uns bei Steve für alles bedanken, was er in den vergangenen zwei Spielzeiten für unsere Franchise geleistet hat. Wir sind aufrichtig dankbar für seine Führung, Geduld und Bescheidenheit während seiner gesamten Amtszeit. Für mich persönlich war dies eine sehr schwierige Entscheidung, aber nach reiflicher Überlegung und Auswertung des Saisonverlaufs waren wir uns einig, dass ein Wechsel zu diesem Zeitpunkt notwendig ist", sagte der General Manager der Nets, Sean Marks.

Auch Nash äußerte sich in einem Statement. "Ein großes Dankeschön an alle, dass ich die Gelegenheit hatte, die Brooklyn Nets zu coachen. Es war eine tolle Erfahrung mit vielen Herausforderungen, für die ich unglaublich dankbar bin", schrieb der 48-Jährige.

Eine Entscheidung über einen Nachfolger soll in naher Zukunft getroffen werden, teilte die Franchise mit. Im kommenden Match gegen die Chicago Bulls wird laut The Athletic Assistenztrainer Jacque Vaughn das Team als Headcoach betreuen.

Nash, der als Aktiver lange Zeit an der Seite von Dirk Nowitzki für die Dallas Mavericks gespielt hatte, hatte im September 2020 den Headcoach-Posten bei den Nets übernommen. Mit einer Bilanz von 2-5 war Brooklyn schwach in die aktuelle NBA-Saison gestartet.

Brooklyn Nets: Unruhe um Superstar Kevin Durant

Zuletzt hatte es immer wieder Unruhe in der Franchise gegeben. Superstar Kevin Durant habe den Besitzer des Klubs ein Ultimatum gestellt, berichteten Medien. Entweder er verlasse den Klub oder die sportliche Führung um Coach Nash, soll die Forderung gelautet haben.

Die Nets waren in den vergangenen Playoffs bereits in Runde eins an den Boston Celtics gescheitert. Während der Saison war Superstar James Harden zu den Philadelphia 76ers getraded worden. Zudem herrschte Chaos um Kyrie Irving, der die Corona-Impfung verweigerte und daher nicht eingesetzt werden durfte.