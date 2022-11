NBA: Los Angeles Lakers beenden Pleitenserie ohne LeBron James - Anthony Davis dominiert die Nets

Nach fünf Pleiten in Folge haben die Los Angeles Lakers ihre Niederlagenserie beendet, auch ohne LeBron James. Beim 116:103-Sieg gegen die Brooklyn Nets dominiert dafür Anthony Davis, die Nets sind weitestgehend kalt aus der Distanz. Ein kurzes Aufbäumen von Kevin Durant reicht nicht.

Los Angeles Lakers (3-10) - Brooklyn Nets (6-8) 116:103 (BOXSCORE)

Die Nets hatten Davis in der Zone wenig bis gar nichts entgegenzusetzen. Rechnet man die ausgedehnte Garbage Time heraus, dann entschieden die Hausherren dank AD das Duell in der Zone mit 54:40 für sich. Der Big Man stellte dabei einen persönlichen Saisonbestwert auf, erzielte 37 Punkte in 34 Minuten (15/25 FG) und schnappte sich 18 Rebounds, 10 davon am offensiven Brett.

LeBron musste aufgrund einer Adduktorenzerrung zwar zum zweiten Mal in Folge passen, dafür war aber Lonnie Walker IV mit starker Unterstützung für Davis zur Stelle. Der Guard versenkte 4/5 Dreier auf dem Weg zu 25 Punkten. Austin Reaves streute 15 Zähler (3/4 Dreier) ein, Russell Westbrook zeigte einige gute Phasen und kam auf 14 Punkte (aber 4/15 FG, 1/6 Dreier), 12 Assists und 6 Rebounds bei 4 Turnover.

Als Team traf L.A. knapp 41 Prozent aus der Distanz (11/27) und damit deutlich besser als die Nets, die über weite Strecken der Partie komplett kalt waren (7/27 Dreier). Entsprechend lag Brooklyn auch das gesamte Spiel über im Rückstand, nur im dritten Viertel startete Durant nochmal einen Comeback-Versuch. KD war mit seinen 31 Punkten (8/16 FG), 9 Rebounds und 7 Assists aber fast allein auf weiter Flur, ansonsten wussten nur Cam Thomas (15) und Edmond Sumner (13) mit Abstrichen zu überzeugen.

Los Angeles Lakers beenden Pleitenserie - Davis dominiert

Lakers-Coach Darvin Ham schickte im 13. Saisonspiel zum neunten Mal eine neue Starting Five ins Spiel, Reaves ersetzte Wenyen Gabriel in der Ersten Fünf. Bei den Nets fehlte kurzfristig Ben Simmons (Knie), Seth Curry wurde planmäßig geschont und Kyrie Irving sitzt weiterhin seine Suspendierung ab. Zu guter Letzt musste auch noch Nic Claxton aufgrund einer Augenverletzung frühzeitig raus.

Beide Offenses hatten anfangs Schwierigkeiten, in einen Rhythmus zu kommen. Das erste Viertel ging mit einem leichten Vorteil an die Lakers (26:22), Westbrook setzte zudem ein frühes Highlight, als er einen KD-Jumper von hinten blockte. Brooklyn blieb auch im zweiten Viertel komplett kalt aus der Distanz (2/16 Dreier zur Halbzeit), bei den Lakers lief es dagegen besser. L.A. setzte sich bis auf 14 Punkte ab und ging immerhin mit einer 55:46-Führung in die Kabine.

Erst gegen Mitte des dritten Viertels robbten sich die Nets langsam wieder in Schlagdistanz, weitere Misses von Downtown verhinderten aber, dass sie weiter verkürzen konnten. Dafür setzte AD auf der Gegenseite seine gute erste Hälfte auch nach dem Seitenwechsel fort, er erzielte 15 Punkte im dritten Viertel und hielt Brooklyn auf Abstand (+16) - bis Durant heiß lief. Der zweifache Finals-MVP entfachte bei den Nets neues Leben, ein 16:3-Lauf brachte Brooklyn bis zum Ende des Durchgangs wieder auf 77:80 ran.

Ein krachender Driving-Dunk von Westbrook leitete das vierte Viertel ein, wenig später legte Walker IV mit seinem nächsten Triple nach und Davis erhöhte per Dunk den Lakers-Vorsprung wieder auf 11 Zähler. Ein KD-Turnover und ein weiterer Putback-Slam von Davis stellten Mitte des vierten Viertels gar auf +17 - der höchste Vorsprung der gesamten Saison. Die etwas ausgelaugt wirkenden Nets hatten nun keine Antwort mehr in sich.

NBA: Die Stats-Leader bei Lakers vs. Nets